Knapper Heimsieg!!!

Am13. Spieltag trafen in Kunersdorf die Tabellennachbarn Tschernitz (4. Platz) und Fichte (5. Platz) aufeinander. Bei besten Fußballwetter schenkten sich beide Mannschaften vom Anpfiff weg nichts. Es wurde eine hart umkämpfte Partie. Kunersdorf in der ersten Halbzeit das Team mit den besseren Chancen aber man traf das Tor einfach nicht und man hatte Glück nach 20 Minuten als Jarick bei einer „Notbremse“ nur die gelbe Karte erhielt. Erste richtig gute Chance für Fichte nach ca. 25 Spielminuten. Grüß im Sitzen aus 5m scheiterte am Gäste Schlussmann Penk. 35. Minute – (wieder eigentlich alles richtiggemacht) Grüß setzte sich auf links außen stark bis zur Grundlinie durch, flacher Querpass an die 16m-Linie auf Gromm, der aber aus bester Position einfach das Tor nicht traf. 38. Minute – dem Fichte Anhang lag schon förmlich der Torjubel auf den Lippen beim gut platzierten Schuss von Galley aber der Ball wurde noch abgefälscht und ging neben den Tschernitzer Kasten. Aber auch die Gäste hatten so immer wieder einmal ihre Tormöglichkeit. Zum Beispiel in der 40. Minute als ein Schuss von Mettke knapp am Fichte Dreiangel vorbeisegelte. 42. Minute – der Ball zappelte in den Tschernitzer Maschen aber der Einsatz von Jarick gegen Gästekepper war zu heftig und wurde als „Stürmerfoul“ gepfiffen. So wechselte man die Seiten torlos. In der 52. Minute sollte dann der goldene Treffer der Partie fallen. Nach einer Seifert Ecke köpfte Müller am kurzen Pfosten den Ball zur umjubelten Fichte Führung ein. Danach ein Spiel zwischen den Strafräumen. Viele Wechsel taten ihr Übriges dazu. In der Schlussphase drängte Tschernitz auf den Ausgleich. Aber am heutigen Tage war aber Kunersdorf’s Keeper Brehmer nicht zu überwinden. Mit zwei starken Paraden gegen Schwerdtner (78.) und Zuchold (84.) sicherte er den knappen Kunersdorfer Heimerfolg. Tabellarisch tauschten beide Mannschaften die Plätze. Fichte nun auf dem 4. Tabellenplatz