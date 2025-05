Knapper Heimerfolg für Junglöwinnen

Am vergangenen Samstag empfingen die C-Juniorinnen des KSV Hessen Kassel die zweite nordhessische Gruppenligamannschaft vom TSV Obermelsungen. Der Tabellenführer aus Kassel konnte diese Partie am Ende knapp mit 2:1 für sich entscheiden und bleibt ohne Punktverlust in der laufenden Spielzeit.

Nachdem am Donnerstag im Spitzenspiel das Trainerteam aus dem Vollen schöpfen konnte und alle Spielerinnen zur Verfügung standen, mussten die Verantwortlichen gegen Obermelsungen erneut auf drei Leistungsträgerinnen verzichten und die Aufstellung ordentlich umbauen. So fanden die Löwinnen nicht zu ihrem gewohnt druckvollen Angriffsspiel, obwohl Lorenta Zeqiri in der ersten Spielminute das Tor der Gäste erstmals in Gefahr brachte. Ihr Schuss aus zentraler Position strich allerdings knapp am Obermelsunger Tor vorbei. Danach verflachte die Partie etwas und die Gastmannschaft aus Obermelsungen verteidigte kompakt und hielt die Angriffsbemühungen des KSV erfolgreich in Schach. In der 11. Minute machten sich die Junglöwinnen das Spiel dann noch schwerer als notwendig. Ein unnötiger Ballverlust kurz vor dem eigenen Strafraum führte zum ersten Torschuss für Obermelsungen und der schlug gleich im von Nuala Ortmann gehüteten Kasten ein. Nun brauchten die Kasslerinnen ca. zehn Minuten um den Schock des Gegentreffers zu verarbeiten und dann fiel der viel umjubelte Ausgleich für die Löwinnen. Einen Freistoß in Höhe der Mittellinie führte Finja Olschok schnell aus, chippte den Ball über die letzte Abwehrreihe der Gäste aus Obermelsungen auf die gestartete Lorenta Zeqiri, und die behielt frei vor dem Tor die Ruhe und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Die Heimmannschaft drängte nun auch auf den Führungstreffer, doch trotz guter Möglichkeiten wollte bis zum Halbzeitpfiff kein weiterer Treffer gelingen.

Halbzeit Zwei bot den Zuschauern ein unverändertes Bild. Der KSV griff an aber bis zur 60. Minute bissen sich die Junglöwinnen an der gut organisierten und vielbeinigen Verteidigung der Obermelsunger die Zähne aus. Erst dann erlöste Mittelstürmerin Paulina Kapsa mit ihrem 27. Saisontreffer ihre Farben. Nach schönem Doppelpass von Lorenta Zeqiri und Finja Olschok auf der linken Seite, fand Zeqiri die Sturmführerin des Tabellenführers zentral vor dem Gästetor, die die Kugel mit strammen und platziertem Flachschuss im Tor der Gäste versenkte und auf 2:1 für den KSV stellte. Bei diesem Ergebnis sollte es dann auch bis zum Schlusspfiff bleiben und somit wahrten die Junglöwinnen den sechs-Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Gambach.