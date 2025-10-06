Knapper FCN Heimsieg gegen Asselfingen

Mit einer durchwachsenen Leistung holte sich der FC Neenstetten gegen den SV Asselfingen mit Müh und Not einen 3:2-Erfolg.

Besser kann ein Spiel fast nicht beginnen: schon in der zweiten Minute ein Zuckerpass von Jannis Hauser in die Schnittstelle der SVA-Abwehr, der den einlaufenden Sebastian Häge erreicht und dieser souverän ins lange Eck zur Führung vollendet. Auch in den folgenden Minuten dominierte der FCN und hatte bis zur 15. Minute mehrere Chancen, vor Allem durch Sebastian Häge und Mark Junginger, um die Führung auszubauen. Doch entweder verfehlte man das Ziel oder der Torhüter war auf dem Posten. Aber so langsam verlor man den Faden, das Spiel wirkte zusammenhanglos. Asselfingen kam dadurch auf, hatte eine gute Ausgleichsmöglichkeit, doch Torhüter Samuel Hentsch reagierte glänzend. Aber der Ausgleich fiel dann doch nach einem unnötigen Eckball (36.). Doch Sebastian Häge konnte schon eine Minute später mit einer Willensleistung wieder die Führung markieren. Nico Müller schoss noch knapp vorbei und Sebastian Häges Einzelaktion mit ausgespieltem Torwart konnte Asselfingen noch auf der Linie klären. Dann war Pause.