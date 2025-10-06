Knapper FCN Heimsieg gegen Asselfingen

Mit einer durchwachsenen Leistung holte sich der FC Neenstetten gegen den SV Asselfingen mit Müh und Not einen 3:2-Erfolg.
Besser kann ein Spiel fast nicht beginnen: schon in der zweiten Minute ein Zuckerpass von Jannis Hauser in die Schnittstelle der SVA-Abwehr, der den einlaufenden Sebastian Häge erreicht und dieser souverän ins lange Eck zur Führung vollendet. Auch in den folgenden Minuten dominierte der FCN und hatte bis zur 15. Minute mehrere Chancen, vor Allem durch Sebastian Häge und Mark Junginger, um die Führung auszubauen. Doch entweder verfehlte man das Ziel oder der Torhüter war auf dem Posten. Aber so langsam verlor man den Faden, das Spiel wirkte zusammenhanglos. Asselfingen kam dadurch auf, hatte eine gute Ausgleichsmöglichkeit, doch Torhüter Samuel Hentsch reagierte glänzend. Aber der Ausgleich fiel dann doch nach einem unnötigen Eckball (36.). Doch Sebastian Häge konnte schon eine Minute später mit einer Willensleistung wieder die Führung markieren. Nico Müller schoss noch knapp vorbei und Sebastian Häges Einzelaktion mit ausgespieltem Torwart konnte Asselfingen noch auf der Linie klären. Dann war Pause.
Fast so schnell wie am Anfang dann ein FCN-Treffer zu Beginn der zweiten Halbzeit: Mark Junginger setzte sich an der Strafraumgrenze sehenswert durch und markierte mit Flachschuss das 3:1 (48.). Jetzt wähnte man sich vermutlich auf der Siegerstraße. Doch das Kombinationsspiel stockte zusehends, so dass der Gegner mehr und mehr aufkam und alles auf eine Karte setzte. Torhüter Samuel Hentsch war bei einer SVA-Chance in der 75. Minute auf dem Posten. Trotz eines Platzverweises auf Asselfinger Seite (81.) bekam man keine Spielkontrolle. Im Gegenteil: Mit einem perfekten Konter in der 89. Minute machte Asselfingen noch das 3:2 und das Zittern begann. Noch eine Chance für die Gäste in der Nachspielzeit, aber letztendlich rettete man den knappen Sieg über die Zeit.
Der Sieg war nicht unverdient, aber alles andere als souverän, das Spiel insgesamt auf überschaubarem Niveau. Vor allem spielerisch gibt es derzeit beim FCN noch reichlich Luft nach oben.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Nico Müller (90+1 Paul Albrecht),Vitali Lasarev, Hakan Taskiran, Alexander Schrag, Tom Schneider, Jannis Hauser, Gerwin Ulmer (85. Noah Staib), Sebastian Häge, Didi Bassa (56. Robert Fiedler),Mark Junginger (72. Joshua Frey)
Am kommenden Sonntag, 12.10. ist der FC Neenstetten um 15:00 Uhr zu Gast beim TSV Bermaringen(FN II 13:00 Uhr).