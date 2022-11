Knapper Erfolg über Eisbachtal 1.FC Saarbrücken: U16 setzt sich gegen Westerwald-Team durch.

Die B-Junioren-Regionalligatruppe des 1. FC Saarbrücken hat sich am Sonntagmittag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal mit 2:1 (1:0) behauptet. Kurz vor der Pause ging das Team von Trainer Joscha Klauck eher glücklich durch Paul Wallacher in Führung. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht, waren fahrig, hatten Ballverluste. Eisbachtal hat gut gespielt, aber wir haben kein Tor zugelassen. Wir gehen dann vor der Pause eher glücklich in Führung", sagte FCS-U16-Trainer Joscha Klauck nach dem Spiel. Nach 63 Minuten baute Fabio Rocco das Ergebnis aus. "Da hatten wir einen guten Konter, Lee Wollscheid hat die Übersicht und legt quer, so dass wir mit einem Vorsprung in die Schlussphase gingen. Konstantin Schulz konnte in der 67. Minute den Anschlusstreffer für das Westerwald-Team erzielen. "Wir hätten am Ende aber auch das 3:1 machen können", ergänzte Klauck. Die U16 des 1. FC Saarbrücken liegt in der Tabelle nun auf dem sechsten Platz und hat sich damit für den Fall, dass das U17-Team in der Bundesliga bleibt, schon mal ein Polster auf die Abstiegsränge angeschafft.