Knapper Erfolg sichert der SGBM mindestens Platz 2

Die SGBM trat beim Tabellendritten TSV Offingen 2 an. Schon im Hinspiel war es ein enges Ergebnis.

Die SGBM legte gut los und erspielte sich die ersten Chancen. Nach Flanke von Marco Hospodarsch war David Bendele mit dem Kopf zur Stelle, der Versuch ging knapp daneben (9. Minute). Wenig später versuchte es Benjamin Übelhör aus der Distanz, Torhüter Fabian Rößle lenkte den Ball aber noch über die Latte (15.). Von Offingen kam zu Beginn nicht wirklich gefährlich vor das Tor von Julian Berger, der war aber plötzlich gefordert. Ein Freistoß von Philipp Wolf zwang ihn zu einer Parade. Dann die Führung für die SGBM. Alexander Nusser bedrängte nach Flanke von Yannik Riß den Offinger Jonas Schmidt-Ferbar, der unglücklich ins eigene Tor ablenkte (0:1, 25.). Doch statt Auftrieb zu geben, wirkte die SGBM etwas zu lässig und gab Offingen mehr Platz. Diese konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Stattdessen zwang Alexander Nusser kurz vor der Pause den Heimkeeper erneut zu einer Parade.