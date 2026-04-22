Knapper Erfolg sichert der SGBM mindestens Platz 2

Die SGBM trat beim Tabellendritten TSV Offingen 2 an. Schon im Hinspiel war es ein enges Ergebnis.
Die SGBM legte gut los und erspielte sich die ersten Chancen. Nach Flanke von Marco Hospodarsch war David Bendele mit dem Kopf zur Stelle, der Versuch ging knapp daneben (9. Minute). Wenig später versuchte es Benjamin Übelhör aus der Distanz, Torhüter Fabian Rößle lenkte den Ball aber noch über die Latte (15.). Von Offingen kam zu Beginn nicht wirklich gefährlich vor das Tor von Julian Berger, der war aber plötzlich gefordert. Ein Freistoß von Philipp Wolf zwang ihn zu einer Parade. Dann die Führung für die SGBM. Alexander Nusser bedrängte nach Flanke von Yannik Riß den Offinger Jonas Schmidt-Ferbar, der unglücklich ins eigene Tor ablenkte (0:1, 25.). Doch statt Auftrieb zu geben, wirkte die SGBM etwas zu lässig und gab Offingen mehr Platz. Diese konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Stattdessen zwang Alexander Nusser kurz vor der Pause den Heimkeeper erneut zu einer Parade.
Hoffte man die SGBM würde nach der Halbzeitpause wieder einen Gang höher schalten sah man aber das gleiche Bild wie vor dem Seitenwechsel. Man spielte zu viele Fehlpässe oder nicht schnell genug und ließ Offingen mehr Spielanteile bekommen. Ahmad Kaedi hatte dann die erste große Chance der zweiten Halbzeit, scheiterte aber (77.). In der Schlussphase warf das Heimteam alles nach vorne und die SGBM schaffte es nicht für Entlastung zu sorgen. Zwei gefährliche Situationen musste die SGBM überstehen, dann hätte beinahe noch ein Treffer für die SGBM fallen können. Ahmad Kaedi wurde steil geschickt, konnte aber den Ball nicht unter Kontrolle bringen und doch noch gestellt werden. So blieb es beim knappen 1:0-Sieg der SGBM. (UEB)