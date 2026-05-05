Knapper Erfolg in Röfingen für die SGBM 2

(BL) Nach dem etwas ärgerlichen Unentschieden der Vorwoche wollte man sich bei der SG Röfingen 2 wieder besser präsentieren und die nötigen Punkte einfahren. Bei sommerlichen Temperaturen und sehr hartem Geläuf entwickelte sich ein zähes Spiel. Die SGBM 2 versuchte durch die sehr gut pressenden Röfinger Reihen zu kombinieren, bot allerdings den Gastgebern durch Fehlpässe immer wieder kleine Chancen. So dauerte es bis zur 18. Minute ehe nach einem Foul an R. Lang der fällige Elfmeter souverän durch S. Taglang verwandelt wurde – 0:1. Die Gastgeber schienen nun geschockt und die SGBM 2 kam besser ins Spiel. Konsequent dann das 0:2, als A. Vogel mit einem Alleingang vollstreckte (29.). Danach flachte das Spiel wieder ab und die SGBM 2 verwaltete das Ergebnis, ohne dass die gut abgestimmte Defensive Probleme bekam.

Nach der Halbzeit versuchten die Gäste zunächst, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Dabei wurden größte Chancen teilweise fahrlässig liegen gelassen. So hätte es locker 0:4 stehen können. Und so kam es wie kommen musste, einen der wenigen Röfinger Konter verwandelte A. Dita aus abseitsverdächtiger Position zum 1:2 (67.). Der Auftakt zu einer engen Schlussphase, bei der sich auch der an diesem Tag sehr sichere SGBM 2 Keeper T. Lang beweisen konnte, als er einen Schuss gut entschärfte. Die SGBM 2 konnte hier kaum mehr für Entlastung sorgen und musste defensiv ein ums andere Mal Kopf und Kragen riskieren. Trotz vieler Einschussmöglichkeiten konnte man am Schluss nur knapp die bis zum Schluss kämpfenden Röfinger bezwingen. So war das Motto dieses Tages: Hauptsache gewonnen. Nächste Woche ist bei der SGBM 2 spielfrei, dann geht es in die Spitzenspiele, bei denen sicher wieder eine bessere Leistung nötig sein wird, um zu bestehen.