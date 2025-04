Knapper Erfolg in Langenpreising: Inning bleibt oben dran

Eine knappe Heimniederlage gab es für Langenpreising, die Trainer Rainer Schmidmüller unzufrieden zurückließ: „Gerade in der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, den Punkt hätten wir schon verdient gehabt.“ Die Gäste aus Inning waren nach 20 Minuten durch Sebastian Heller in Führung gegangen, nachdem die Langenpreisinger Abwehr den Ball nicht entscheidend hatte klären können.

„In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig investiert, Schwaig hat die Chancen gut genutzt.“, so Max Malterer vom FCH. Herzogstadt war nach der Pause jedoch besser im Spiel und hatte auch Glück: Ein Schwaiger Handspiel im eigenen Strafraum führte zum Elfmeter, den Cedric Freisleben verwandelte (65.). Aus dem Spiel heraus ging für die Hausherren jedoch in der Folge nichts mehr.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Langengeisling, das die Weichen früh auf Sieg stellte: Nach einer Ecke, die von den Hausherren nicht gut geklärt wurde, netzte Shaham Dingil aus rund 17 Metern ein (4.). Kurz vor der Halbzeit dann das 2:0, Louis Braun verwandelte einen Freistoß direkt aus 18 Metern (45.+1).

Die endgültige Entscheidung dann in der 80. Minute: Dingil schnürte den Doppelpack, wieder war die Abwehr der Heimmannschaft nicht zwingend genug in der Verteidigung gewesen. „Das hat Geisling gut gemacht, der Sieg geht auch in der Höhe voll in Ordnung“, befand TSV-Trainer Bernhard Rachl.