Knapper Erfolg in Altenmünster

Die SGBM 1 bleibt weiter siegreich und gelang das nun dritte Spiel in Folge ohne Gegentor.

Bei der Kreisligareserve tat man sich etwas schwer mit den Wind- und Platzverhältnissen. Trotzdem war man das spielbestimmende Team. Erneut fehlte es an der Zielstrebigkeit vor dem Tor. Alexander Nusser verbuchte die erste Großchance, scheiterte aber am Heimkeeper. In der Folge vergab Christian Winkler die nächsten zwei besseren Torgelegenheiten. Besser machte er es bei seinem Kopfball, den Heimtorwart Luca Klinge gerade noch an die Latte lenkte. Plötzlich tauchten Altenmünster mal gefährlich vor Julian Berger auf, doch der Abschluss war sichere Beute für ihn. Dann war es Thomas Bilz, dessen Distanzschuss den Tormann auf der Gegenseite forderte. Kurz vor Pausenpfiff hätte Altenmünster in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Die SGBM verpasst es einen Ball zu klären und Altenmünster hatte per Doppelchance die beste Gelegenheit zur Führung, doch Schlussmann Berger verhinderte Schlimmeres.