Knapper Erfolg gegen Oberligist: SG Sonnenhof siegt in Waiblingen Der Drittligist setzt sich gegen den 1. CfR Pforzheim im zweiten Test der Vorbereitung mit 2:0 durch. von Timo Babic · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

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Die SG Sonnenhof Großaspach hat den zweiten Test der Vorbereitung mit einem sachlichen 2:0-Sieg gegen den 1. CfR Pforzheim abgeschlossen. Der Drittliga-Aufsteiger zeigte im Sportpark Waiblingen früh jene Ernsthaftigkeit, die Trainer Pascal Reinhardt sehen wollte, und bekam erneut ein Tor von Neuzugang Marlon Faß zur rechten Zeit in diesem Sommer.

Nach dem 2:2 gegen den SGV Heilbronn-Freiberg war dieser Auftritt ein anderer Befund. Gegen den Regionalliga-Vizemeister hatte Großaspach zweimal geführt und am Ende doch den Ausgleich hinnehmen müssen. Gegen Pforzheim, ein Spitzenteam der Oberliga Baden-Württemberg, blieb die SG nun ohne Gegentor und stellte die Weichen früh. Wieder war es Marlon Faß, der die auffälligste Geschichte schrieb. Der Leihspieler von Dynamo Dresden traf bereits in der 13. Minute zum 0:1 und bestätigte damit seinen starken Einstand aus dem ersten Test, als er gegen Freiberg doppelt erfolgreich gewesen war. Für einen neuen Angreifer sind solche Tore im Juli wertvoll, weil sie Vertrauen schaffen, noch bevor die Abläufe endgültig sitzen.

Nach 30 Minuten erhöhte Benedikt Landwehr auf 0:2. Damit hatte Großaspach das Spiel früh in eine Richtung gelenkt, die einem Drittliga-Aufsteiger gegen einen ambitionierten Oberligisten gut zu Gesicht steht: konzentriert, zielstrebig, ohne unnötige Dramaturgie. Gerade in solchen Partien geht es nicht um Glanz, sondern um Verlässlichkeit. Trainer Pascal Reinhardt dürfte vor allem die defensive Stabilität gefallen haben. Nach dem späten Ausgleich gegen Freiberg war die Null gegen Pforzheim ein nützlicher Schritt. Natürlich bleibt auch dieser Sieg ein Testspielergebnis, und ein Juliabend macht noch keine Drittligatauglichkeit. Doch Großaspach sammelte weitere Hinweise darauf, dass die Mannschaft bereit ist, ihre neue Rolle ernsthaft anzunehmen.