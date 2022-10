Knapper Ellinger Derbysieg

Im Derby zwischen dem SC Ettenstatt und der TSG Ellingen gelang der Heimmannschaft ein Einstand nach Maß. In der 3. Spielminute setzte Tim Rusam einen Freistoß sehenswert ins obere Toreck. Die Ellinger zeigten sich allerdings daraufhin keineswegs geschockt sondern erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten heraus. Doch entweder war SC-Keeper Johannes Naß auf dem Posten oder das Glück auf Seiten von Ettenstatt bei einem Alu-Kracher von Mario Swierkot. Auf der anderen Seite hatte die TSG Glück als ein Tor der Heimelf durch eine vermeintliche Abseitsposition aberkannt wurde. Mit dem dünnen Vorsprung des SC ging es für beide Teams zur Halbzeitansprache.

Was auch immer den Spielern der TSG zur Pause in den Tee getan wurde - es wirkte. Es waren keine fünf Minuten gespielt da netzte Gäste-Stürmer Marcel Hirschmann den Ball zum verdienten Ausgleich in die Maschen. Der Gegentreffer zeigte bei den Felchbachtaler Jungs eindeutig Wirkung. In der 54. Minute drehte der eingewechselte Kevin Enser zu Gunsten seiner Mannschaft das Spiel komplett. Kurz darauf verpasste Mario Swiekot mit seinem zweiten Pfostentreffer die Vorentscheidung. Die Ettenstatter warfen alles nach Vorne und kamen durch Tim Rusam dem Ausgleich sehr nahe. Doch Ellingens Keeper Patrick Herrmann behielt im 1:1-Duell die Oberhand. Ein Freistoß von Yannick Trescher, dessen Schuss, wie sollte es auch anders sein an diesem Tag, an die Latte prallte, war der Schlusspunkt in diesem Derby. Aufgrund der Mehrzahl an klaren Torchacen geht dieser Sieg für die TSG aus Ellingen auch in Ordnung. Quelle: TSG Ellingen Facebookseite