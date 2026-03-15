Knapper Derbysieg für Boxdorf

KK-Gr 4 N/F: ASC Boxdorf – SF Großgründlach, 3:2 (1:1), Nürnberg
Am Sonntag begrüßte ASC Boxdorf SF Großgründlach. Die Begegnung ging mit 3:2 zugunsten von ASC Boxdorf aus. ASC Boxdorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht.
240 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Elf von Trainer Patrick Fuchs schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Michael Bauereiß zum 1:0. In der 28. Minute erzielte Stefan Braun das 1:1 für SF Großgründlach. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der Halbzeitpause veränderte ASC Boxdorf die Aufstellung in großem Maße, sodass Fabian Bär, Felix Weigt und Florian Tykvart für Bauereiß, Leon Reininger und Yoel Haubner weiterspielten. Bär brachte der Heimmannschaft nach 55 Minuten die 2:1-Führung. Kevin Lehner setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Michel Mergell und Anton Hörner auf den Platz (71.). In der 81. Minute erhöhte Jared Kubisch auf 3:1 für ASC Boxdorf. Kurz vor Ultimo war noch Matthias Gaeberlein zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SF Großgründlach verantwortlich (89.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Johann Hendel gewann ASC Boxdorf gegen SF Großgründlach.
ASC Boxdorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Mit 54 geschossenen Toren gehört ASC Boxdorf offensiv zur Crème de la Crème der KK-Gr 4 N/F. ASC Boxdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte ASC Boxdorf neun Siege, drei Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.
SF Großgründlach bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 53-mal war dies der Fall. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SF Großgründlach alles andere als positiv. SF Großgründlach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.
Das nächste Mal ist ASC Boxdorf am 29.03.2026 gefordert, wenn man bei TB St. Johannis 88 Nbg. antritt. SF Großgründlach hat am Sonntag Heimrecht und begrüßt TB St. Johannis 88 Nbg.