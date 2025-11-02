Knapper Derbysieg

Beim Derby in Schwand bei der SG Bruck/Altenschwand musste Erzhäuser mit dem letzten Aufgebot antreten, weshalb man sich nicht viel ausrechnete. Es fehlten Rötzer, Moritz Popelka, Winnig, Frits Yussup, Schieder und Kapitän Wild Sebastian. Der SVE spielte mit defensiver Ausrichtung. Auf schwierigem Boden, wie wahrscheinlich überall, entwickelte sich eher ein Kampfspiel, wie ein spielerischer Leckerbissen. Die Heimmannschaft hatte in der 1. Halbzeit leichte Vorteile, große Chancen erarbeiteten sich beide nicht. Kurz vor der Halbzeit, war Hauser durch und wurde vom Torwart als letzter Mann von hinten an beiden Schultern gehalten, Hauser konnte durch die Behinderung auf der linken Seite knapp außerhalb des Strafraum die Chance nicht nutzen, jedoch gab der SR keine rote Karte und keinen Freistoß, weil Hauser sich nicht fallen ließ. Fairplay wurde also bestraft. Nach der Pause wurde zunächst der SVE stärker. In der 48. Minute fiel nach einem Freistoß aus dem Halbfeld das Führungstor, ein unglückliches Eigentor. Danach hatte Erzhäuser seine beste Phase und hatte zwei weitere sehr gute Chancen, jedoch war der Torwart auf seinem Posten. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, jedoch war das Spiel größtenteils fair. 5 Minuten vor dem Ende erhielt Markus Wild die gelb-rote Karte, eine etwas harte Entscheidung, sein Gegenspieler, der ihn zu Boden geschupst hatte, bekam gar nichts. Die SG setzte alles auf eine Karte und hatte mehrere Freistöße und zum Schluss 3 gefährliche Ecken, jedoch war TW Sepp Böhm immer zur Stelle und hielt den Sieg fest. Eine absolute Großchance aus strak abseitsverdächtiger Position vergab in der letzten Spielminute Jobst. So gewann der SVE letztlich zwar etwas glücklich, aber aufgrund der starken kämpferischen Leistung mit dem letzten Aufgebot, auch verdient.