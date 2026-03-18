Knapper-Derby-Heimsieg in Unterzahl

U19-Bezirksoberliga Oberpfalz 16. Spieltag Sonntag, 15. März 2026, 11 Uhr, Hahnbach: SG SV Hahnbach - SG Auerbach 3:2 (1:1) Das Hinspiel in Auerbach am Sonntag, 21. September mit Anstoß 11 Uhr endete 1:1 – vor 112 Zuschauer, ein Derby im Landkreis Amberg/Sulzbach. Im Rückspiel stand es zur Halbzeit 1:1, aber es fielen beiderseits noch Tore. Die Gastgeber (eine Spielgemeinschaft aus den fünf Vereinen SV Hahnbach, DJK Gebenbach, SF Ursulapoppenricht, FC Freihung und FC Kaltenbrunn) traten mit Kapitän Johannes Pesold und Bastian Schinke (beide je sechs Saisontore) an – fünf von aufgebotenen 14 Spielern gehören dem älteren A-Junioren-Jahrgang 2007 an, auf der Ersatzbank saß ein B- und C-Junior. Bei Auerbach, mit zwei 2007-Kicker in der Startelf, fehlte dieses Mal Luis Rieger (verletzte sich vor zwei Tagen am Freitag gegen Weiden-Ost) – Nico Schleicher (sieben Treffer) ist bisher der beste SG Au-Schütze.

Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab tagesaktuell am Sonntag folgendes Statement zum Spiel ab: „Eine verdiente 3:2-Niederlage. Wir gingen schnell 0:1 in Führung und hatten alles in Griff. Aber nach dem Tor hörten wir auf mit Fußball. Der Gegner war top motiviert und im Zweikampf stärker. Wir kamen nicht mehr ins Spiel. 1:1 stand es zurecht zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte kamen wir besser ins Spiel, aber hatten nicht die nötigen Möglichkeiten vorne. Dann nach einer Notbremse spielen wir mit einem Mann mehr und kassierten zwei Tore. Wir hatten zwar beim Stand vom 2:1 einen Pfostenschuss und müssten noch einen Elfmeter bekommen. Mit dem Schlusspunkt haben wir noch der Anschluss erzielt. Heute war ein Sechs-Punkte-Spiel, aber wir sind nicht annähernd an die gute Leistung am Freitag herangekommen. Zweikämpfe und Willen haben heute zwar nicht gefehlt, aber die Prozente, die Hahnbach mehr gegeben hat, war ausschlaggebend für den Sieg. In dieser Liga, wenn wir gegen vermeintlich etwas leichtere Gegner weniger geben, dann stehen wir mit leeren Händen da. Die Niederlage tut sehr weh. Jetzt heißt es Wunden lecken und vollen Fokus aufs Heimspiel, das auch ein Sechs-Punkte-Spiel wird. Danke an die Fans (28 aus Auerbach und Michelfeld). Ich hoffe, dass sie alle wieder kommen am Samstag“.

Die SG Auerbach hat nach 14 von 24 Spielen (der sieglose Letzte mit zwei Punkten SV Raigering II zog am Donnerstag, 12. März seine Mannschaft zurück, die bisher ausgetragenen Spiele wurden aus der Wertung genommen und die jeweiligen einzelnen Gegner sind bis Saisonende ein Mal spielfrei) 15 Punkte auf dem Konto – bei voraussichtlich vier Direktabsteigern (inklusive SV Raigering II) beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz Elf (SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, 10) fünf Zähler. Die SG SV Hahnbach (Zehnter, zwölf Punkte) steht aktuell wohl auch über dem berühmten Strich – oberhalb dieser Linie in der Tabelle hätten die aufgelisteten Teams quasi den Klassenerhalt sicher. Aber fix ist noch nix, zumal in der offiziellen BFV-Tabelle noch keine Absteiger-Plätze farbig entsprechend markiert sind.