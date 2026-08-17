Knapper Auswärtssieg zum Saisonauftakt

Bekanntlich ist das erste Spiel in der Saison nicht das einfachste und so ging die SGBM2 zwar engagiert in die Partie gegen die SSV Steinheim 2, hatte aber immer wieder Abspielfehler und ungenaue Anspiele vorzuweisen, was dem Gegner bei Flex9 natürlich entgegenkam. Die Heimmannschaft wiederum versuchte mit weiten Bällen die SGBM 2 Defensive zu überwinden. Nach einer schönen Kombination der SGBM 2 ergab sich die erste von vielen Großchancen der SGBM 2 für A. Vogel, der aber knapp verzog. Kurz danach erzielte P. Teichmann das vermeintliche 0:1, der Schiedsrichter lag hier aber mit der Abseitsentscheidung falsch und erkannte das Tor nicht an. Schließlich dauerte es bis zur 19. Minute ehe A. Vogel das 0:1 für seine Farben erzielte. Verdient zu diesem Zeitpunkt wegen der klareren Chancen. Der Jubel war kaum verklungen da stand es 1:1. M. Arslan war schön freigespielt worden und ließ J. Köpf im Gästetor keine Chance (20.). Weiter mit einem kontrollierten Aufbau beschäftigt schlich sich in der 24. Minute erneut ein SGM 2 Ballverlust ein, der Konter wurde eiskalt von der SSV zur überraschenden 2:1 Führung durch M. Alrahal genutzt. Nun schien ein Ruck durch das Gäste Team zu gehen und auch personelle Veränderungen machten sich bemerkbar. Manko blieb aber weiter die Chancenauswertung: teilweise freistehend wurden Chancen vergeben. So scheiterten S. Bendele, A. Vogel. P. Teichmann und M. Schulz entweder am starken Keeper der SSV oder am Aluminium. Erst ein Elfmeter durch P. Teichmann nach einem klaren Foul an R. Lang brachte den Ausgleich – 2:2 (35.).

In der zweiten Halbzeit agierte nun die SGBM 2 sehr kontrolliert und lies der SSV kaum noch Möglichkeiten. Wieder scheiterte man teilweise kläglich am SSV-Keeper. Erst ein schönes Solo mit einer punktgenauen Flanke durch R. Lang führte durch P. Teichmann zur hochverdienten Führung (55.). Bis zum Ende der Partie erarbeitete sich die SGBM 2 Chancen, die sie aber nicht nutzen konnte. Die vereinzelten Vorstöße der SSV wurden allesamt abgefangen. Am Ende stand der erste Dreier in der neuen Saison für die SGBM 2. Verdient, aber aus den Chancen hätte mehr Kapital geschlagen werden müssen. Nächste Woche trifft man zu Hause auf die Mannschaft aus Zusamaltheim.