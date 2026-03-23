Knapper Auswärtssieg der Wölfinnen

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben ihr Auswärtsspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 (0:0) gewonnen. Ein Kopfballtreffer von Lineth Beerensteyn in der 68. Minute entschied eine intensiven Partie, in der die VfL-Frauen defensiv über die gesamte Spielzeit stabil blieben und kaum Chancen zuließen.
Cheftrainer Stephan Lerch nahm im Vergleich zum 2:0-Erfolg in Jena sechs Änderungen in der Startelf vor. Stina Johannes kehrte für Martina Tufekovic ins Tor zurück, Sarai Linder begann anstelle von Thea Bjelde, und auch Caitlin Dijkstra, Janou Levels, Janina Minge sowie Svenja Huth standen neu in der Anfangsformation. Alexandra Popp musste bereits in der 17. Minute verletzt ausgewechselt werden.
Die erste Halbzeit war geprägt von intensivem Pressing auf beiden Seiten und hohem Tempo, wobei Wolfsburg zunehmend die Kontrolle übernahm. Chancen blieben zunächst Mangelware, Distanzschüsse wie von Ella Peddemors stellten die Hoffenheimer Torhüterin auf die Probe. Die Defensive der Wölfinnen stand sicher, sodass es torlos in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste aus Niedersachsen den Druck und setzten Hoffenheim mehrfach unter Druck. In der 68. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Dijkstra brachte eine präzise Hereingabe in den Strafraum, die Beerensteyn mustergültig per Kopf verwandelte. Wolfsburg kontrollierte fortan das Spiel, ließ Ball und Gegner laufen und verteidigte die Führung bis zum Schluss souverän.
0:1 Beerensteyn (68.) – Dijkstra schlägt eine scharfe Hereingabe in den Strafraum. Beerensteyn läuft frei ein und köpft den Ball unhaltbar ins Netz.
„Ein großes Kompliment an mein Team“, lobte Stephan Lerch nach dem Spiel. „Wir haben das Spiel von Beginn an gut kontrolliert, in der zweiten Halbzeit defensiv etwas tiefer agiert und auf Umschaltmomente gesetzt. Dass wir den Sieg dann durch Beerensteyn sichern konnten, zeigt die Disziplin und Geschlossenheit der Mannschaft. Drei Punkte auf fremdem Platz tun uns richtig gut.“