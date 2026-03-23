Knapper Auswärtssieg der Wölfinnen Die Wölfinnen sichern sich in Hoffenheim drei Punkte dank einer starken Defensivleistung und eines späten Treffers von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

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Die Frauen des VfL Wolfsburg haben ihr Auswärtsspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 (0:0) gewonnen. Ein Kopfballtreffer von Lineth Beerensteyn in der 68. Minute entschied eine intensiven Partie, in der die VfL-Frauen defensiv über die gesamte Spielzeit stabil blieben und kaum Chancen zuließen.

Personalrotation sorgt für frische Impulse Cheftrainer Stephan Lerch nahm im Vergleich zum 2:0-Erfolg in Jena sechs Änderungen in der Startelf vor. Stina Johannes kehrte für Martina Tufekovic ins Tor zurück, Sarai Linder begann anstelle von Thea Bjelde, und auch Caitlin Dijkstra, Janou Levels, Janina Minge sowie Svenja Huth standen neu in der Anfangsformation. Alexandra Popp musste bereits in der 17. Minute verletzt ausgewechselt werden. Abwarten und gezielte Konter Die erste Halbzeit war geprägt von intensivem Pressing auf beiden Seiten und hohem Tempo, wobei Wolfsburg zunehmend die Kontrolle übernahm. Chancen blieben zunächst Mangelware, Distanzschüsse wie von Ella Peddemors stellten die Hoffenheimer Torhüterin auf die Probe. Die Defensive der Wölfinnen stand sicher, sodass es torlos in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste aus Niedersachsen den Druck und setzten Hoffenheim mehrfach unter Druck. In der 68. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Dijkstra brachte eine präzise Hereingabe in den Strafraum, die Beerensteyn mustergültig per Kopf verwandelte. Wolfsburg kontrollierte fortan das Spiel, ließ Ball und Gegner laufen und verteidigte die Führung bis zum Schluss souverän. Spielentscheidender Treffer 0:1 Beerensteyn (68.) – Dijkstra schlägt eine scharfe Hereingabe in den Strafraum. Beerensteyn läuft frei ein und köpft den Ball unhaltbar ins Netz.