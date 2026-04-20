Knapper Auswärtserfolg

– Foto: Sandy Försterling

Von Beginn an war es ein Spiel zwischen den Strafräumen mit wenig Torchancen. Erst in der 12. Minute konnte sich Leon Schulze energisch auf der linken Seite durchsetzen, doch die anschließenden Abschlüsse von Erik Großmann und Schulze selbst konnten weggeblockt werden. In der 18. Minute konnte man im Schmöllner Lager den Treffer von Leon Schulze bejubeln, doch dieser wurde nach vermeintlichem Foul nicht gegeben. Zwei Minuten später war es dann allerdings soweit. Leon Gentsch wurde mit einem langem Ball auf die Reise geschickt, konnte beim Solo nicht vom Ball getrennt werden und netzte überlegt zum 1:0 ein. Anschließend nahm sich die Partie eine 20-minütige Auszeit, bei der die Fehlerquote auf beiden Seiten viel zu hoch war, um ansatzweise Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen. Erst in der 40. Minute keimte wieder so etwas wie Torgefahr auf, als Eric Lochmann den Hüter aus der zweiten Reihe prüfte. Auf der Gegenseite kam der FC Thüringen Jena zum ersten Abschluss, doch auch dieser Distanzschuss brachte kaum Gefahr ein. Somit ging es mit einem 1:0 aus Schmöllner Sicht in die Halbzeitpause.