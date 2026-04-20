Knapper Auswärtserfolg

Somit schafft es Schmölln nach den zwei Niederlagen gegen den SV Jena-Zwätzen und den FC Einheit Bad Berka zurück in die Erfolgsspur und schiebt sich wieder auf Platz 4 der Landesklasse-Tabelle.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Von Beginn an war es ein Spiel zwischen den Strafräumen mit wenig Torchancen. Erst in der 12. Minute konnte sich Leon Schulze energisch auf der linken Seite durchsetzen, doch die anschließenden Abschlüsse von Erik Großmann und Schulze selbst konnten weggeblockt werden. In der 18. Minute konnte man im Schmöllner Lager den Treffer von Leon Schulze bejubeln, doch dieser wurde nach vermeintlichem Foul nicht gegeben. Zwei Minuten später war es dann allerdings soweit. Leon Gentsch wurde mit einem langem Ball auf die Reise geschickt, konnte beim Solo nicht vom Ball getrennt werden und netzte überlegt zum 1:0 ein. Anschließend nahm sich die Partie eine 20-minütige Auszeit, bei der die Fehlerquote auf beiden Seiten viel zu hoch war, um ansatzweise Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen. Erst in der 40. Minute keimte wieder so etwas wie Torgefahr auf, als Eric Lochmann den Hüter aus der zweiten Reihe prüfte. Auf der Gegenseite kam der FC Thüringen Jena zum ersten Abschluss, doch auch dieser Distanzschuss brachte kaum Gefahr ein. Somit ging es mit einem 1:0 aus Schmöllner Sicht in die Halbzeitpause.
Der zweite Durchgang startete etwas verheißungsvoller für beide Mannschaften. Kurze Zeit nach Wiederanpfiff verpasste Alexander Korent die Riesenchance zum 2:0, als sein Abschluss knapp am langen Eck vorbei ging. Auf der Gegenseite musste Florian Schmidt per Kopf eine Eingabe von der linken Seite bereinigen. Ein Eckball in der 49. Minute führte dann zum Ausgleich, als der Ball über den Innenpfosten seinen Weg ins Schmöllner Tor fand. Fünf Minuten später ging ein Schmidt-Kopfball knapp am Tor vorbei und das Schmöllner Team verpasste somit die erneute Führung. Dieser fiel dann in der 67. Minute als Leon Schulze Alexander Korent bediente und dieser zum nicht unverdienten 2:1 einschob. Eric Lochmann’s Freistoß sorgte noch für den Hauch von Torgefahr (85.) und auch Aminu Mohammed musste noch einmal im Nachfassen auf der Hut sein, als er einen Schuss aus der Drehung parierte (87.). Die dicke Chance “den Sack endgültig zuzumachen” verpasst Alexander Korent nach Zeißig-Vorlage, als er aus Nahdistanz am Hüter scheiterte (90.). Die ein bis zwei Standardsituationen in der Nachspielzeit konnte Schmölln mannschaftlich verteidigen und sich somit über drei Auswärtspunkte freuen.