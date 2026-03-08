Knapper Arbeitssieg für die Aramäer

– Foto: Dominik Schwarz

Die Partie startete verhalten; in den ersten 20 Minuten bekamen die Zuschauer kaum nennenswerte Torraumszenen zu sehen. Das änderte sich in der 21. Minute , als Stettens Avdic plötzlich frei vor Keeper Gondek auftauchte, den Ball jedoch nicht entscheidend unter Kontrolle bringen konnte. Auch eine Ecke der Gäste wenig später blieb harmlos. Kurz vor dem Pausenpfiff bauten die Aramäer zwar mehr Druck auf, doch drei Halbchancen sorgten nicht für die erhoffte Gefahr, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Direkt nach dem Seitenwechsel (47.) verbuchten die Hausherren ihre erste dicke Gelegenheit: Ein Abschluss von Gotovac war jedoch zu zentral platziert, um Stettens Schlussmann Randaccio ernsthaft zu fordern. Fast im Gegenzug verfehlte Heidelberger (50.) auf der anderen Seite das Tor nur knapp. In der folgenden Phase schienen die Gäste dem Führungstreffer näher zu sein, doch das Tor fiel auf der Gegenseite:

In der 65. Minute scheiterte Abdulahad zunächst am Pfosten, doch Gotovac stand goldrichtig und verwertete den Abpraller zum 1:0.

Trotz der Führung blieb der große Aufschwung bei den Gastgebern aus. Stetten drängte auf die Antwort: Gatnar verzog in der 69. Minute knapp, während auf der Gegenseite Grau (75.) das Gehäuse ebenfalls nur knapp verfehlte. In der 77. Minute hatten die Aramäer dann massives Glück, als ein Abschluss von Gatnar gerade noch auf der Linie geklärt werden konnte.

In den Schlussminuten schnürte Stetten die Hausherren zeitweise sogar in deren eigener Hälfte ein. Die Aramäer lauerten zwar anschließend auf Konter, spielten diese jedoch nicht konsequent zu Ende bzw verwerteten die daraus resultierenden Chancen nicht. So blieb es am Ende beim hart erkämpften und etwas glücklichen 1:0-Erfolg.

Zuschauer: 168

Schiedsrichter: keine Angabe

Tore: 1:0 Gotovac (65.)