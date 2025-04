Knapper, aber verdienter Sieg...

Im Spiel der Reserve kommt der TSV nur schleppend ins Spiel. Und diese schläfrige Anfangsphase wird dann auch mit 1-0 für die Gastgeber bestraft (10.). In der Folge berappelt sich Bernstadt etwas und findet besser in die Partie. Nach knapp 30 Minuten dann ein Foul als letzter Mann an Ziegler, E. (29.). Es gibt zwei Möglichkeiten: rote Karte und Freistoß oder gelbe Karte und Elfmeter. Der Schiedsrichter entscheidet sich für das Dritte, was falsch ist: gelbe Karte und Freistoß. Doch Ziegler nimmt sich ein Herz und verwertet auch diesen zum Ausgleich (30.). Jetzt will Bernstadt mehr und bekommt immer wieder Chancen über die deutlichen Schnelligkeitsvorteile in der vorderen Reihe. Auch in der zweiten Reihe ist es eine hart umkämpfte Auseinandersetzung mit Vorteilen für den TSV. Vor allem gegen Ende will Bernstadt den Sieg mehr und kann dann auch durch Ziegler, E. den Siegtreffer erzielen (80.). Am Ende ein knapper, aber verdienter 2-1 Auswärtssieg.