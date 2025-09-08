Knapper aber Verdienter Heimsieg für Trudering!

Trudering startete gut in die Partie und konnte in den ersten 15Minuten bereits zahlreiche gute Gelegenheiten verbuchen doch aktuell belohnen sich unsere Mannen nicht für ihr sehr druckvolles Spiel und so war es dann wie bereits in den ersten beiden Spielen das man in Minute 16 in Rückstand geriet. Nach einem Foulspiel gegen Modrian blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm und der Oberföhringer Rechtsaußen machte sich auf den Weg in den 16er des Heimteams. Hier konnte man ihn letztendlich nur noch durch ein Foul stoppen und es hieß Elfmeter für die Gäste. Oberföhrings Top-Torjäger der vergangenen Jahre Hecht-Zirpel scheiterte aber mit seinem Versuch an Simon Eichele, beim Nachschuss war dann aber auch er machtlos und es hieß 0:1 aus Sicht der Löwen. Wie bereits gegen Grasbrunn schockte das aber unsere Spieler wenig und sie spielten weiter munter drauf los. Als man weitere Hochkaräter vergeben hatte war es dann unser Zweikampfmonster Michael Robinson in der 28.Minute, der nach einer Flanke im Rückraum lauerte und den Ball links neben den Pfosten setzte, 1:1. Viel Offensives war von den Rot-Weißen nicht zu sehen und die Truderinger wollten die Führung, doch bis zum Halbzeitpfiff sollte dieser nicht mehr gelingen und es ging mit dem Unentschieden in die Kabinen.

Spieltag 3 der Kreisliga 3 und es stand das 2. Heimspiel der Saison an. Die Mannen von Hachtel/Müllmaier wollten die weiße Heimweste wahren und wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zu Gast war der FC RotWeiß Oberföhring und unsere Trainer mussten ihr Team erneut umbauen. Für Luca Domabyl der sich im Pokalspiel einen Kreuzbandriss zuzog und damit die restliche Saison ausfällt, startete Dominik Boss. Für den ebenfalls verletzten Patrick Koller (Schulterverletzung) rotierte der A-Jugendspieler Manuel Modrian ins Team. An beide Jungs eine gute und schnelle Genesung, das ihr schnell wieder gesund werdet!!! Des weiteren musste man den Rot gesperrten Spieltrainer Tim Müllmaier ersetzen und bracht Nico Grabl in die Startformation. Für die abwesende Nummer 1 Florian Pflugbeil stand heute ebenfalls ein junger Spieler aus der A-Jugend, Simon Eichele im Tor.

Hachtel brachte mit Garhammer für den bereits verwarnten Grabl einen neuen Verteidiger um hier nichts mehr zu riskieren allerdings sollte sich das nicht auszahlen. Denn auch Garhammer bekam kurz nach Wiederanpfiff bei seinem 1. Foul die gelbe Karte und es hieß Freistoss für Oberföhring. Der ungefährliche Freistoss konnte von den Truderinger nicht entscheidend geklärt werden und der Ball fiel Tim Klotsche vor die Füße der zur erneuten Führung der Gäste traf, 1:2. Oberföhring wusste selbst nicht wie sie hier in Führung liegen konnten und fanden auch in Folge weiterhin Offensiv kaum statt, doch erneut mussten unsere Löwen einem Rückstand hinterherlaufen. Trudering reagierte aber promt und es war der Jungster der nun richtig aufdrehte. Manuel Modrian setzte sich stark gegen die Verteidiger durch und konnte in Minute 53 zum erneuten Ausgleich treffen. Anschliessend war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor. Falls sich Oberföhring mal lösen konnte war man so clever und unterband den Angriffsversuch mit einem Foul, was zwar einige gelbe Karten bedeutete aber nichts mehr Gefährliches auf den Kasten von Eichele kommen ließ. Nach Vorne sah das alles auch ganz gut aus, doch die Chancenverwertung war an diesem Tage mangelhaft. Auch mit frischen Kräften versuchten es unsere Trainer und brachten Janelsith, Wimmer und Oquieka. Doch es sollte bis zur 84. Minute dauern als erneut Manuel Modrian auf und davon war und zum vielumjubelten 3:2 für Trudering traf. Auch die letzten Minuten brachte man souverän über die Zeit und die 3 Punkte blieben in der Feldbergarena. Erneut starker auftritt der Löwen, die sich auf Grund der fehlenden Kaltschnäuzigkeit heute das Leben selbst etwas zu schwer gemacht haben. Weiter geht es nächste Woche Sonntag zum, für viele Spieler „besonderen“ Auswärtsspiel beim TSV Ottobrunn, Anpfiff ist um 13Uhr!

Coach Hachtel: „Erneut Bärenstarker Auftritt, was die Jungs aktuell abliefern ist überragend aber wir müssen jetzt endlich auch mal anfangen uns dafür früher zu belohnen und Standards besser zu verteidigen. 5 unserer 6 Gegentore resultieren aus Standards, hier waren wir im Aufstiegsjahr eigentlich unüberwindbar also ist das gerade unerklärlich. Herausheben kann ich eigentlich niemanden aus dieser Gruppe aber was die A-Jugendspieler Simon und Manu hier machen ist sau stark, genauso Moritz Podleska der sein 1. Herrenjahr spielt. Die Jungs machen den „Alten“ gerade mächtig Druck und das hebt unsere Niveau in jeder Einheit enorm. Ich hoffe wir können die Leistung die nächsten Wochen weiter zeigen und vorm Tor ein bisschen abgezockter werden!