Knapper, aber verdienter Heimsieg!

In einem intensiven Spiel gehörten die Anfangsminuten unserer „Zweiten“, wobei die ganz großen Tormöglichkeiten ausblieben. Mit einigen Standardsituationen setzte man sich in des Gegners Hälfte fest und erzielte in der 20.Minute das 1:0. Torschütze war Pajtim Lutfiu, der einen Gegner zunächst aussteigen ließ und dann den Ball clever versenkte. In der 33.Minute erhöhte man auf 2:0 durch Felix Kaiser, der eine Hereingabe von Sokol Lutfiu noch am Torwart vorbei über die Linie bugsierte. In der 38.Minute verkürzten die Gäste durch ihre erste Torchance per schönem Weitschusd auf ca. 30 Metern auf 2:1. So ging es auch in die Pause, aus der unsere Mannschaft wieder spielbestimmend herauskam. Es sollte aber noch bis zur 62.Minute, bis erneut Pajtim Lutfiu den alten Abstand herstellte. Durch einen Freistoß kamen die Gäste knapp 20 Minuten vor dem Ende zum 3:2 und jetzt wurde es nochmal eng. Der SC hatte in der 85.Minute die große Chance zum Ausgleich, doch der Ball ging über das Tor. Am Ende blieb es beim alles in allem gerechten Heimsieg.