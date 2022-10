Knapper, aber verdienter Auswärtssieg

Mit einem knappen, aber jederzeit verdienten Auswärtssieg machte der SV Glückauf Bleicherode die 9-Punkte-Woche perfekt. Dabei erwies sich die zweite Mannschaft der FSG Salza als der erwartet unangenehme Gegner. Routinier Salzmann organisierte die Defensive der Gastgeber vorbildlich und das die Randnordhäuser Qualität in der Offensive besitzen ist hinlänglich bekannt. Trotzdem gelang es den Bleicherödern mit zunehmender Spielzeit immer besser, die Räume geschickt zu verengen, so dass von Salza kaum Torgefahr ausging. Lediglich zweimal musste Torhüter Maas in der ersten Spielhälfte bei Fernschüssen eingreifen, die ihn aber vor keine größeren Probleme stellten. Die Angriffsbemühungen der Kalistädter waren ebenso wenig von Erfolg gekrönt, was an fehlendem Tempo beim Umschalten, Ungenauigkeiten im eigenen Spielaufbau und an der konsequenten Abwehrarbeit der Gastgeber lag. Kurz vor der Pause fiel der Treffer des Tages, als sich die Bleicheröder in den Strafraum kombinierten, mit Lenny Jochmann den am besten postierten Spieler fanden, der mit dem linken Fuß zur Führung abschloss.

In der zweiten Spielhälfte musste der grippegeschwächt ins Spiel gegangene Innenverteidiger Kürschner endgültig passen. Er wurde durch F. Töpfer ersetzt, der sofort zeigte, wie wertvoll er, mit der entsprechenden Einstellung, für seine Mannschaft sein kann. Bleicherode änderte die Defensivausrichtung, was Salza offensiv so gut wie gar nicht mehr stattfinden ließ. Der Spielaufbau der Gastgeber erfolgte jetzt, entgegen der immer wieder hinein gerufenen Aufforderung des Trainers, fast ausschließlich mit langen Bällen, womit die Bleicheröder Abwehr aber nicht in Schwierigkeiten gebracht werden konnte. So ergab sich die beste Salza-Chance der zweiten Spielhälfte, als ein Angriff der Gäste abgepfiffen wurde. Torhüter Maahs hatte auf eine Provokation der Gastgeberbank mit derben Worten reagiert, was die Schiedsrichterassistentin, vollkommen regelkonform, zur Spielunterbrechung veranlasste. Verwarnung für den Keeper und Freistoß aus gefährlicher Position waren folgerichtig. Leider blieb das Auslösen der Situation vom souverän leitenden Schiedsrichter Stöcker unkommentiert. Der Freistoß verpuffte und so war der Gerechtigkeit genüge getan.

Bleicherode kontrollierte die Begegnung, hatte mit A. Brie Bonchis und Til Kindling Einwechselspieler, die zusätzlich für Unruhe in der Gastgeberdefensive sorgten und hätte mit etwas mehr Entschlossenheit in der Endphase die Entscheidung herbeiführen können. So wahrte Salza bis zum Schluss die Ausgleichschance, die sich aber, aufgrund der mannschaftlich geschlossenen Abwehrarbeit der Bleicheröder, nie so richtig ergab.