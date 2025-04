Knapper 3:2 Heimsieg der SG Bexbach über Genclerbirligi Homburg

In einer auf überschaubarem Bezirksliganiveau ausgetragenen Partie konnte sich die SG Bexbach im Heimspiel in Oberbexbach gegen das Schlusslicht Genclerbirligi knapp mit 3:2 (1:1) durchsetzen. Die Gastgeber fanden nur selten zum gewohnten Spiel, waren nicht entschlossen in den Zweikämpfen und machten in der Defensive ungewohnt viele Fehler. In den Schlussminuten musste sogar noch kurzzeitig gezittert werden, als Torwart Janes sich beim Gegentor verletzte und ausgewechselt werden musste. Doch „Ersatzkeeper“ Tobias Deutsch, der als Feldspieler ins Tor ging, konnte in der Nachspielzeit seinen „Kasten“ sauber halten.

Nach nervösem Beginn und zahlreichen Missverständnissen hatten die Gastgeber die ersten Möglichkeiten, die aber alle vergeben wurden. Überraschend dann die Genclerführung in der 23. Spielminute, als nach einem langen Ball sich der Gästestürmer durchsetzte und Torwart Joel Janes überwinden konnte.