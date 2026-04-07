Knapper 1:0-Sieg in Kößlarn.

– Foto: Patrick Loibl

Aunkirchens Reserve verpasste zunächst die frühe Führung, nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stocherte Waldmann den Ball zwar irgendwie an Torwart Lukes vorbei, doch ein Kößlarner Abwehrspieler konnte noch vor/auf der Linie klären. Auch Geiger und Schinhärl scheiterten an der heimischen Defensive, ein Kopfball von Waldmann ging knapp vorbei. Die Keiler Reserve hatte die größte Chance nach einem weiten Einwurf, am zweiten Pfosten verpasste der Angreifer nur knapp. Aunkirchen II hatte zwar Vorteile, es blieb aber ein enges Match bis zur Pause. Im zweiten Durchgang wurde der Gast nochmal zielstrebiger, brachte aber die Kugel nicht im Tor unter. Geiger traf mit einem sehenswerten Freistoß nur den rechten Pfosten. Ein Angriff über links brachte dann in der 54. Minute die erlösende Führung. Muggendobler Daniel bediente Geiger, der im Zentrum Waldmann fand, der den Ball unters Tordach setzte. Zizlsperger Max verpasste die Vorentscheidung, dieses Mal ging der Ball an den linken Pfosten. Aunkirchen II verpasste zwar das 2:0, verteidigte aber die Führung konsequent. Die Heim-Elf hatte zwar noch (Halb-)Chancen durch Bougas (TW Nothaft hält), Weiß (Sigl blockte in letzter Sekunde) und Habchaoui (Freistoß übers Tor), doch es blieb nach 90 umkämpften Minuten beim verdienten Auswärtssieg. Es folgt ein spielfreies Wochenende für die Reserve, eine Woche später kommt der SV Haarbach II nach Aunkirchen.