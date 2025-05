Knappen Vorsprung ins Ziel gebracht!

Der Auftakt beim Auswärtsspiel in Nattheim verlief gleich nach Maß. Nach gut einer Minute setzte Viehöfer eine Freistoß-Flanke scharf in Richtung der langen Ecke und ein Nattheimer Spieler bugsierte den Ball mit dem Kopf ins eigene Tor. Diese Führung brachte Sicherheit ins Spiel und man konnte aus einer kontrollierten Defensive einige Angriffe über die rechte Seite spielen. Hieraus ergaben sich zwei Kopfball-Chancen, die Papadimas im Nattheimer Tor entschärfen konnte. Auf der Gegenseite versuchte die TSG zwar Druck zu machen, es blieb dann aber meistens bei Standardgelegenheiten, die zur Torannäherung führten. Unterkochens Torwart Illig war jederzeit Herr der Lage und musste nicht wirklich zwingend eingreifen. Mit der knappen Führung im Rücken ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hatte man über Späth auf der rechten Seite gleich eine Möglichkeit zum 0:2, doch erneut war es der TSG-Keeper der gut verkürzte und so das Tor verhinderte. In der 52.Minute hatte die TSG den ersten echten Torschuss, als ein Schuss aus der zweiten Reihe nach Eckball nur knapp über die Querlatte flog. Auch in der 69.Minute hatte man etwas Glück, als ebenfalls ein Schuss aus der Distanz nur ganz knapp am Pfosten vorbeiflog. Auf dem schwer zu spielenden Platz hatte man in dieser Phase Probleme, die zahlreichen Freistöße aus dem Halbfeld sauber zu klären, doch meistens klärte man die Aktionen. Gegen Ende der Partie häuften sich dann zunächst die Konterchancen, die man aber allesamt zu inkonsequent spielte und so das 0:2 verpasste. Auch gab es eine strittige Szene in der 80.Minute, als am Sechzehner-Rand ein Nattheimer Spieler zu Fall kam. Schiedsrichter Kürsammer war das aber offensichtlich zu wenig und ließ weiterspielen. Auf der anderen Seite wurde ein Freistoß von Viehöfer gefährlich und grade so noch von Papadimas entschärft. Die letzte diskutable Aktion des Spiels war dann schon weit in der Nachspielzeit, genau genommen nach Ablauf der angezeigten selbigen, als ein langer Ball nochmal in den Unterkochener Strafraum flog. Marcel Illig versuchte den Ball zu erreichen und wurde dabei weggestoßen, anschließend ging der Ball ins Tor. Da es außerhalb des „Fünfers“ und der Stoß von einem TSG-Spieler kam, der wiederum von einem Grün-Weißen abgedrängt wurde, kam es eben zu starken Diskussionen, ob hier der Freistoß-Pfiff des Schiedsrichters korrekt war. Am Ende blieb es aber bei den drei Punkten, die man sich aufgrund der starken kämpferischen Leistung auch verdient hatte.