Knappen können Saisonziel gegen TuS-Reserve eintüten Ein Sieg fehlt zur Aufstiegsrunde

Hausham – Die einen haben die Aufstiegsrunde schon so gut wie in der Tasche, für die anderen geht es am heutigen Freitag darum, sich ein Punktepolster für die Abstiegsrunde anzulegen. Um 19.30 Uhr empfängt die SG Hausham den TuS Holzkirchen II.

„Wir brauchen noch einen Sieg, um unser Saisonziel bereits Mitte Oktober zu erreichen. Und diesen Sieg wollen wir gegen Holzkirchen holen“, erklärt SG-Trainer Stephan Leitner. Mit dem Einzug in die Aufstiegsrunde hätten die Haushamer den angestrebten Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert. Leitner kann heute Abend wieder selbst an der Seitenlinie stehen und auch auf einen Einsatz von Benedikt Büchl hoffen. Dieser ist wieder fit und wird auf jeden Fall im Kader stehen. Dafür fällt Niklas Steiger mit Muskelproblemen aus. „Das ist schade, denn er war zuletzt gut drauf“, sagt Leitner. Mit dem 1:0-Sieg gegen Rot-Weiß Bad Tölz stellten die Knappen die Zeichen auf Aufstiegsrunde, diese wollen sie gegen Holzkirchen eintüten.

Hinspiel in Holzkirchen: SG Hausham gewinnt auf der Haid.