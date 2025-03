Knappe Wertinger Niederlage zum Jahresauftakt

Beim SV Manching hat der TSV Wertingen die bessere Anfangsphase – Am Ende jubelt dennoch Manching

Wertingens neuer Stürmer Roman Große muss sich noch gedulden den ersten Landesligatreffer zu erzielen. Zum Jahresauftakt in Manching war der neue Wertinger Mann jedoch nah an seinem ersten Treffer dran. Der starke Mitaufsteiger Manching war nach Wertingens guter Anfangsphase des TSV die etwas abgezocktere Mannschaft und bringt den Sieg dank eines etwas glücklichen Treffers über die Zeit. Wertingens Trainer Tjark Dannemann tauschte im Tor wieder zurück. Sandro Scherl überzeugte in der Vorbereitung und erhielt das Vertrauen des Coaches. Außerdem standen mit Große und Maximilian Zeyer zwei Neuzugänge in der Startelf. Wertingen kam besser ins Spiel und präsentierte sich hochmotiviert. Bereits nach drei Minuten lag der Ball im Manchinger Tor. Nach einer Flanke von Christoph Müller war die neue Sturmhoffnung Große da und köpfte den Ball rein. Unglücklich nahm der Unparteiische den Treffer jedoch zurück, er sah ein Foulspiel an Manchings Keeper. Zehn Minuten später hätte ein Treffer von Große dann gezählt, doch er brachte den Ball aus kürzester Distanz nach Querpass von Johannes Fiedler nicht über die Linie. Erst nach einer guten Viertelstunde wurde Manching besser und präsenter. Nach guten 20 Minuten tauchte der SVM das erste Mal gefährlich im Wertinger Strafraum auf. Der Kopfball von Fabian Neumayer konnte abgeblockt werden, der Nachschuss von Rainer Meisinger ging drüber. Zwei Minuten später war Scherl das erste Mal gefragt. Erneut kam Neumayer zum Kopfball, Wertingens Schlussmann parierte aber zur Ecke. Manching war in dieser Phase am Drücker und kam in der 30. Minute zur nächsten guten Chance. Nach einer Kopfballverlängerung kam Sebastian Graßl aus fünf Metern zum Schuss, doch hier war Scherl per Fußabwehr da. Bis zur Pause flachte der Manchinger Druck wieder ab. Kurz nach Wiederbeginn waren aber die Hausherren zuerst gefährlich. Ein Schuss aus ca. 13 Metern strich knapp vorbei. Daraufhin folgte eine ausgeglichene Phase in dieser nach einer Stunde die Wertinger das erste Mal seit der Anfangsphase wieder eine Großchance verzeichnen konnten. Neuzugang Zeyer steckte den Ball auf den anderen Neuzugang Große durch, doch auch diesmal war er nicht im Glück und blieb mit seinem Abschluss an Manchings Torwart hängen. Acht Minuten später ging der SVM dann etwas aus dem Nichts in Führung. Eine Hereingabe von Neumayer wurde im Zentrum per Flugkopfball verpasst, der Ball fand dennoch den Weg Richtung langes Eck und sprang mit Hilfe des Innenpfostens ins Tor. Dieses unglückliche Gegentor erwies sich später als spielentscheidend. Manching lauerte die restliche Begegnung auf Konter und war gelegentlich durch diese noch gefährlich. Wertingen schaffte es nicht mehr auf den Ausgleich zu drängen. Für die Wertinger ein ärgerliches Ergebnis, welches mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor hätte anders aussehen können.