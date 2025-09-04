Niklas Jessen im Einsatz für den MSV Duisburg. – Foto: Robin Bogaletzki

Knappe Testspielpleite für den MSV Duisburg in Bochum Im Testspiel unterliegt der MSV Duisburg dem VfL Bochum knapp mit 0:1.

Länderspielepause heißt Testspielzeit. Der MSV Duisburg, Tabellenführer der 3. Liga, war zu Gast beim VfL Bochum, im Sommer aus der Bundesliga abgestiegen und auch in der zweiten Liga noch nicht wirklich in Tritt gekommen. Auf dem Feld war der VfL während der 90 Minuten aber über weite Strecken das aktivere Team, beim MSV kam mit einem Zehnfachwechsel in der Pause mehr Schwung rein.

Der VfL kam gut in die Begegnung und war insgesamt im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft. Schon nach vier Minuten kam Mathis Clairicia im Duisburger Strafraum an den Ball, Omer Hanin, der seine Premiere im MSV-Dress gab, war aber auf dem Posten und hielt das Spielgerät auf der Linie fest. Er stand auch bei der nächsten VfL-Aktion im Mittelpunkt. Sein Schuss konnte von Tobias Fleckstein zunächst abgewehrt werden, ein Bochumer aus der zweiten Reihe setzten den Nachschuss dann knapp neben den Pfosten (7.). Das Chancen-Triplett komplettierte Felix Passlack nach elf Zeigerumdrehungen. Aus kurzer Distanz nahm er Maß, scheiterte aber an Hanin. Erst nach einer guten halben Stunde wurden auch die Gäste mutiger und das sollte sich gleich auszahlen. Niklas Jessen eroberte an der Mittellinie den Ball, der über zwei Stationen zu Thilo Töpken kam. Der Angreifer tauchte frei vor Niclas Thiede auf, wollte es aber zu genau machen und verfehlte den Kasten nur knapp (27.). Das sollte es mit nennenswerten Torchancen bis zur Pause gewesen sein. Insgesamt verbuchte der VfL ein klares Chancenplus für sich, Duisburg war über weite Teile in der Rolle des Reagierenden.