Knappe Siege für SV Hösel und Ratingens U23

Die Blau-Weißen boten vor allem im zweiten Durchgang eine kämpferisch sehenswerte Vorstellung. Trainer Dario Mirosavljevic stand diesmal nicht am Spielfeldrand, der gebürtige Ratinger weilt derzeit im Urlaub, in Kroatien, in der Heimat seiner Eltern. Für ihn coachte der sonst als Spieler aktive Levent Olgun.

Alles überragend diesmal bei den Blau-Weißen war Nick Hartmann. Der 25 Jahre alte frühere Lintorfer, dort spielte er in der Jugend, sorgte zunächst für das beruhigend 1:0, als er die Vorlage von Fabian Schürings sicher einschoss. Aber Wittlaer glich aus (58.), und dann, mit 1:1, ging es in die Endphase. Hösel drängte, aber Wittlaer verteidigte beachtlich. Dann die 85. Minute, wieder war es Hartmann, der sich mit einem Alleingang durchsetzte und zum 2:1 einschoss. Es blieb spannend, denn Wittlaer öffnete. Aber das nutzte Oliver Mentzler in der späten Nachspielzeit bei einem Konter zum 3:1. Niklas Oldörp setzte ihn in Szene. Der Sportliche Leiter Mark Rueber zum Heimdreier: „Im ersten Durchgang ließen wir einiges liegen, aber als es drauf ankam, in der Endphase, da haben wir alles sicher geklärt.“

Ratingen 04/19 U23 hat die ersten Bezirksliga-Punkte eingefahren. Der alte Rivale DSC 99 wurde am Götschenbeck 2:1 bezwungen, aber es war Schwerstarbeit. Denn in der 58. Minute wurde der beste Angreifer Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis vom Platz gestellt. Der 19-Jährige hatte Mitte der ersten Hälfte das 1:0 geschossen, es war sein zweites Saisontor. Das brachte erst einmal viel Ruhe ins Ratinger Spiel. Dann die 58. Minute, er war inzwischen gelb-belastet, da schoss er den Ball weg. Da blieb Schiedsrichter Kevin Schröder keine andere Wahl als Platzverweis.

Dann stellte Engin Yildis auf 2:0, 52. Minute. Aber folgend war es fast schon brutal, diese Führung zu verteidigen. Denn wenig später gelang den Gästen der Anschlusstreffer (63.), und nun drängten sie mit aller Macht auf den Ausgleich. Aber die U23 verteidigte in Unterzahl mit allem, was zur Verfügung stand. Und dann der erlösende Abpiff.

Der Sportliche Leiter Tobias Krampe überschlug sich fast vor Freude, als er den Heimdreier schildern sollte: „Das war schwerste Maloche. Einfach mit einem großartigem Verteidigungsspiel. So müssen wir auch am kommenden Sonntag auftreten, wenn es zum CfR Links geht.“ Die Bestnoten verdienten sich Konstantin Sivevski im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung der Zugang Dorian Benay. Der 19-Jährige kommt aus der Jugend des MSV Duisburg.