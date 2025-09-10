Knappe Pokalniederlage für SV AKM (2:3)

In der 1. Runde des Kreispokals Köln musste sich SV AKM Köln dem B-Ligisten TuS Köln rrh knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Gäste bereits mit 0:2 in Führung gingen, zeigte SV AKM in der zweiten Hälfte deutlich mehr Einsatz und kam besser ins Spiel. Durch Treffer von Bünyamin Kurt (66‘, 1:2) und Celen (82‘, 2:3) keimte noch einmal Hoffnung auf. Trotz der Aufholjagd reichte es am Ende jedoch nicht zum Weiterkommen im Pokal.

Eine souveräne Leistung zeigte Schiedsrichter Josef Schiffer, der mit seiner Ruhe und jahrzehntelangen Erfahrung jederzeit das Spiel im Griff hatte. Respekt für diese tolle Spielleitung!

Trainer Öztürk Sagol zeigte sich nach der Partie dennoch zufrieden: „Gerade gegen eine Mannschaft aus der B-Liga hat mein Team insgesamt gut gespielt.“

Der SV AKM verabschiedet sich somit aus dem Pokal, während TuS Köln rrh in die nächste Runde einzieht. Glückwunsch an TuS rrh!