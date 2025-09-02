Knappe Niederlager in Tettnang

Nach zwei Siegen in Folge wollten unsere Jungs vom FVW die Serie in Tettnang natürlich ausbauen.
Das Spiel begann zunächst noch ohne Torchancen. Beide Mannschaften taten sich schwer gefährlich zu werden, aufgrund einiger kleiner Fehler oder Ungenauigkeiten. In der 19. Minute dann die erste Großchance für Tettnang. S. Schmid wurde im 16er angespielt, traf aber nur den Pfosten. Den Abpraller schoss F. Riess aus kurzer Distanz übers Tor. Ein paar Minuten später dann aber der erste Treffer für die Gastgeber. Nach einer Freistoßflanke kam T. Arnold frei zum Kopfball und versenkte im linken Eck (32. Minute). Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. Der FVW tat sich noch schwer gefährlich zu werden.
Der zweite Durchgang begann dann aber mit einem Elfmeter für unseren FVW. Bengi wurde im 16er gefoult. Madarasz schnappte sich die Kugel, scheiterte aber leider am Pfosten (51. Minute). Somit blieb es zu dem Zeitpunkt beim 1:0 aus Tettnanger Sicht. Kurz darauf konnte der TSV dann jedoch auf 2:0 erhöhen. E. Wirth kam im 16er an den Ball und schoss ihn ins linke Eck (56. Minute). Doch der Spielstand hielt nicht lange. Zwei Minuten später bekam der FVW einen Freistoß zugesprochen, welchen N. Weber zum Anschlusstreffer versenkte. Das Spiel war im zweiten Durchgang intensiver und unser FVW konnte öfters offensiv in Erscheinung treten. Bis zum Schluss blieb es somit spannend aber der Ausgleichstreffer konnte leider nicht mehr erzielt werden und somit gewann der TSV Tettnang II mit 2:1.
Nächsten Sonntag steht dann wieder ein Heimspiel an. Da geht es um 12:45 Uhr gegen die Zweitvertretung vom SV Maierhöfen / Grünenbach. Bis dahin!