Knappe Niederlager in Tettnang

Nach zwei Siegen in Folge wollten unsere Jungs vom FVW die Serie in Tettnang natürlich ausbauen.

Das Spiel begann zunächst noch ohne Torchancen. Beide Mannschaften taten sich schwer gefährlich zu werden, aufgrund einiger kleiner Fehler oder Ungenauigkeiten. In der 19. Minute dann die erste Großchance für Tettnang. S. Schmid wurde im 16er angespielt, traf aber nur den Pfosten. Den Abpraller schoss F. Riess aus kurzer Distanz übers Tor. Ein paar Minuten später dann aber der erste Treffer für die Gastgeber. Nach einer Freistoßflanke kam T. Arnold frei zum Kopfball und versenkte im linken Eck (32. Minute). Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. Der FVW tat sich noch schwer gefährlich zu werden.