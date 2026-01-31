Knappe Niederlage zum Testspiel-Abschluss

Das U17-NLZ-Team des 1. FC Saarbrücken hat das letzte Testspiel vor dem Start in die zweite Saisonphase der DFB-Nachwuchsliga für NLZ-Teams verloren. Bei Eintracht Trier gab es eine 2:3 (2:0)-Niederlage.

Die U17 des 1. FC Saarbrücken geht mit einer Niederlage in die letzte Woche vor dem Start in die zweite Saisonphase der NLZ-Nachwuchsliga. Als Gast von Eintracht Trier bezog das Malstatter Team am Samstag eine 2:3 (2:0)-Niederlage. Dabei führten die saarländischen Gäste auf einem Kunstrasenplatz am Moselstadion durch Georgii Chornyi (24.) und Emil Wagner (34.) zunächst sogar mit 2:0 in Führung, beide Treffer bereitete Madi Baldé vor. Doch die Gastgeber drehten die Begegnung im zweiten Durchgang noch komplett. Am kommenden Samstag um 14 Uhr ist das blau-schwarze Nachwuchsteam in Vöhringen im Startspiel der Liga B, Gruppe D Gast des SSV Ulm 1846 Fußball.