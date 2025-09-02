Knappe Niederlage zum Saisonauftakt

Am vergangenen Sonntag musste die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II beim SV Au-Wittnau II antreten. Die SG ist neu in der Bezirksligareservestaffel und hat dementsprechend Gegner, die man kaum einschätzen kann. Nach etlichen Wochen Vorbereitung und dem Anschluss der Sasbacher an die SG, kam es bei sonnigem Wetter zum Saisonstart im Hexental. Nach dem 0:0 zur Pause, konnten die Gastgeber sofort in Front gehen und gewannen am Ende knapp mit 2:1.

Die Hexentäler bestimmten die Anfangsphase. Doch die Gäste kamen nach und nach besser ins Spiel. Chancen gab es auf beiden Seiten, welche aber nicht genutzt werden konnten.

Doch kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gastgeber in Front. Nach einem absolut unnötigen Ballverlust entschloss sich der SV-Angreifer für einen Weitschuss aus ca. 20 Metern. Dieser schlug mittig unter der Latte ein (47.). Danach übernahm der SV Au-Wittnau immer mehr das Spielgeschehen. Doch die SG Wyhl/Endingen/Sasbach stand stabil und ließ relativ wenig zu. Offensiv konnte man leider nur selten in Erscheinung treten. Doch in der 83. Spielminute hatte die SG einen Eckball, der zuerst abgewehrt werden konnte. Doch der Ball kam zurück zu Marco Schneider, der den Ball punktgenau herein flanken konnte. Markus Schwehr setzte einen strammen Kopfball an, doch der Heimkeeper konnte den Ball reflexartig mit der rechten Hand über die Latte lenken – Monster Save, leider.

In der 88. Spielminute fiel dann die vermeintliche Entscheidung zu Gunsten des Gastgebers. Nach einer Halbfeldflanke an den 16er, gingen zwei SG-Abwehrspieler nicht energisch in den Zweikampf. Der Stürmer konnte den zweiten überlupfen und aus ca. 11 Metern den Ball flach im unteren linken Eck platzieren. Doch die Kaiserstühler gaben nicht auf und erzielten prompt den Anschlusstreffer – 2:1 (90.). Nach einem langen, präzisen Ball von Markus Schwehr, kam der SV-Torwart aus seinem Gehäuse, um den Ball zu klären. Doch Manuel Asal löste sich vom Gegenspieler und kam gerade noch vor ihm an das Spielgerät. Der Ball flog aus ca. 33 Metern ins verwaiste Gehäuse. Das Spiel war nun wieder für ein paar Minuten offen. Die SG versuchte noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen, doch dieser sollte leider nicht mehr fallen.

Fazit

Am Ende konnten die Gastgeber das knappe Ergebnis ins Ziel bringen. Der Heimsieg geht auch so in Ordnung, denn der SV Au-Wittnau hatte mehr Spielanteile und war eingespielter. Dennoch waren die zwei Gegentore vermeidbar. Ein individueller Fehler sowie mangelnde Intensität im Zweikampf führten zu der 2:0 Führung der Hexentäler. Insgesamt bot man defensiv aber eine ordentliche Leistung. Im Ballbesitz, dem kreieren von Chancen und der Verwertung muss noch verstärkt gearbeitet werden. Nach einigen Ab- und Zugängen braucht dies aber einfach noch etwas Zeit...

Am Sonntag, 07.09. bestreitet die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II ihr erstes Heimspiel der Saison. Der FC Denzlingen II wird im Endinger Erle zu Gast sein. Anpfiff ist um 13:00 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)