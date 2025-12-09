Knappe Niederlage zum Jahresabschluss

VfB Friedrichshafen II - SV Baindt II 3:2 (3:2)
Zum letzten Spiel vor der Winterpause gastierte der SV Baindt II bei der Reserve des Verbandsligisten VfB Friedrichshafen. Aufgrund einiger Ausfälle musste Coach Timo Geggier seine Mannschaft erneut umbauen.
Der VfB erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute nach einem Ball in die Tiefe durch Hohmann mit 1:0 in Führung. Baindt fand jedoch schnell die passende Antwort: Eine starke Kombination durch das Mittelfeld landete über Kronenberger bei Kaspar. Die anschließende Flanke rutschte bis an den langen Pfosten, wo Tobias Szeibel zum 1:1 einschieben konnte – sein erster Treffer in der Liga nach 167 Spielen für die Erste Mannschaft.
Die hektische Anfangsphase setzte sich fort. Friedrichshafen traf nach einem Freistoß per Kopf sowie durch einen von der Mauer unglücklich abgefälschten Freistoß und stellte so auf 3:1. Doch auch Baindt blieb gefährlich: Nach einem Freistoß von Kronenberger verwertete Kaspar einen Abpraller zum 3:2.
In der zweiten Halbzeit war der SVB II um die Kontrolle bemüht und drängte Friedrichshafen in die eigene Hälfte. Trotz viel Ballbesitz blieben klare Chancen jedoch Mangelware. Die größte Möglichkeit hatte Schnez, der in der 80. Minute nach einer Hereingabe von Baumgärtner den Pfosten traf.
Am Ende fehlte der letzte Punch, sodass die Mannschaft sich für einen engagierten Auftritt leider nicht belohnen konnte.
Der SV Baindt II blickt trotz der Niederlage auf eine größtenteils zufriedenstellende erste Hinrunde in der Kreisliga A zurück und überwintert auf einem soliden 10. Rang.
Der SVB II bedankt sich bei allen Fans, Helfern und Unterstützern für ein intensives Fußballjahr und freut sich auf 2026!
SV Baindt II: Jan Mohring, Sebastian Brenner (86. Robin Blattner), Patrick Späth, Kai Kaspar (79. Markus Baumgärtner), Kai Kostka (46. Nico Geggier), Tobias Trautwein, Tobias Szeibel, Lukas Zweifel (89. Niklas Späth), Moritz Gresser (46. Julian Keppeler), Daniel Kronenberger, Johannes Schnez - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Frank Senger
Tore: 1:0 Sascha Hohmann (8.), 1:1 Tobias Szeibel (11.), 2:1 Eugen Braun (18.), 3:1 Denis Nikic (23.), 2:3 Kai Kaspar (27.)
Autor: JMK