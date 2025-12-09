Knappe Niederlage zum Jahresabschluss

VfB Friedrichshafen II - SV Baindt II 3:2 (3:2) Zum letzten Spiel vor der Winterpause gastierte der SV Baindt II bei der Reserve des Verbandsligisten VfB Friedrichshafen. Aufgrund einiger Ausfälle musste Coach Timo Geggier seine Mannschaft erneut umbauen.

Der VfB erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute nach einem Ball in die Tiefe durch Hohmann mit 1:0 in Führung. Baindt fand jedoch schnell die passende Antwort: Eine starke Kombination durch das Mittelfeld landete über Kronenberger bei Kaspar. Die anschließende Flanke rutschte bis an den langen Pfosten, wo Tobias Szeibel zum 1:1 einschieben konnte – sein erster Treffer in der Liga nach 167 Spielen für die Erste Mannschaft. Die hektische Anfangsphase setzte sich fort. Friedrichshafen traf nach einem Freistoß per Kopf sowie durch einen von der Mauer unglücklich abgefälschten Freistoß und stellte so auf 3:1. Doch auch Baindt blieb gefährlich: Nach einem Freistoß von Kronenberger verwertete Kaspar einen Abpraller zum 3:2.