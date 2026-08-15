Knappe Niederlage zum Heimauftakt

Die Eintracht verpasst den perfekten Start vor heimischer Kulisse. Trotz eines druckvollen Beginns und großer Unterstützung von den Rängen unterliegen die Löwen dem VfL Bochum mit 0:1. Ausgerechnet Ex-Löwe Philipp Hofmann erzielt den entscheidenden Treffer.
Nach dem furiosen 6:1 zum Saisonauftakt in Magdeburg wollte die Eintracht auch vor heimischem Publikum an die Leistung anknüpfen. Vor 22.238 Zuschauern im EINTRACHT-STADION erwischten die Gastgeber den besseren Start. Bereits in den ersten Minuten setzte die Mannschaft von Lars Kornetka den VfL unter Druck und kam zu mehreren Abschlüssen.
Jan Urbich hatte nach wenigen Minuten die beste Möglichkeit, doch Timo Horn war beim Kopfball zur Stelle. Kurz darauf musste der Bochumer Torhüter einen Freistoß von Mehmet Aydin über die Latte lenken. Die Eintracht war präsent, spielte mutig nach vorne – belohnte sich aber nicht für die frühe Drangphase.
Bochum benötigte dagegen nur eine Gelegenheit. Nach 18 Minuten setzte sich Philipp Hofmann im Duell mit Kevin Ehlers durch und schloss halbhoch zum 1:0 ab. Ausgerechnet der ehemalige Braunschweiger brachte die Gäste in Führung.
Der Treffer veränderte das Spiel. Die Mannschaft von Uwe Rösler bekam zunehmend Kontrolle und erschwerte der Eintracht den Weg in die gefährlichen Räume. Gleichzeitig wurde die Begegnung körperbetonter. Nach einem harten Einsteigen von Mats Pannewig gegen Andi Hoti sahen mehrere Beteiligte die Gelbe Karte.
Kurz vor der Pause hatte Yann Sturm noch die Chance auf den Ausgleich. Sein Abschluss aus spitzem Winkel strich jedoch am langen Pfosten vorbei. So ging Bochum mit einer knappen Führung in die Kabine.
Kornetka reagierte zur Halbzeit und brachte Maximilian Entrup für den bereits verwarnten Samuele Di Benedetto. Die Eintracht kam mit mehr Tempo aus der Kabine und erhöhte den Druck. Entrup hatte kurz nach Wiederbeginn die erste Gelegenheit, doch der Ausgleich blieb aus.
Mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich das Geschehen immer stärker in die Bochumer Hälfte. Kornetka brachte mit Arlet Junior Zé und Lino Tempelmann weitere offensive Kräfte, anschließend suchten die Löwen verstärkt über die Außen den Weg zum Tor.
Doch während in Magdeburg nahezu jeder Angriff mit hoher Effizienz abgeschlossen worden war, fehlte diesmal die letzte Konsequenz. Bochum verteidigte kompakt und lauerte auf Umschaltsituationen. Die Eintracht hatte mehr vom Spiel, konnte daraus aber keinen Treffer erzielen.
Damit bleibt nach zwei Spieltagen ein Sieg und eine Niederlage auf dem Konto der Löwen. Nach dem spektakulären Auftakt in Magdeburg musste die Eintracht diesmal erfahren, wie wenig es braucht, um ein enges Zweitligaspiel zu verlieren.
Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht. Am kommenden Sonntag steht bereits die erste Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Um 15.30 Uhr empfängt die Eintracht den 1. FC Union Berlin im EINTRACHT-STADION.