Knappe Niederlage zum Heimauftakt Löwen unterliegen dem VfL Bochum mit 0:1 von red · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

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Die Eintracht verpasst den perfekten Start vor heimischer Kulisse. Trotz eines druckvollen Beginns und großer Unterstützung von den Rängen unterliegen die Löwen dem VfL Bochum mit 0:1. Ausgerechnet Ex-Löwe Philipp Hofmann erzielt den entscheidenden Treffer.

Nach dem furiosen 6:1 zum Saisonauftakt in Magdeburg wollte die Eintracht auch vor heimischem Publikum an die Leistung anknüpfen. Vor 22.238 Zuschauern im EINTRACHT-STADION erwischten die Gastgeber den besseren Start. Bereits in den ersten Minuten setzte die Mannschaft von Lars Kornetka den VfL unter Druck und kam zu mehreren Abschlüssen. Jan Urbich hatte nach wenigen Minuten die beste Möglichkeit, doch Timo Horn war beim Kopfball zur Stelle. Kurz darauf musste der Bochumer Torhüter einen Freistoß von Mehmet Aydin über die Latte lenken. Die Eintracht war präsent, spielte mutig nach vorne – belohnte sich aber nicht für die frühe Drangphase.

Hofmann trifft gegen seinen Ex-Klub Bochum benötigte dagegen nur eine Gelegenheit. Nach 18 Minuten setzte sich Philipp Hofmann im Duell mit Kevin Ehlers durch und schloss halbhoch zum 1:0 ab. Ausgerechnet der ehemalige Braunschweiger brachte die Gäste in Führung. Der Treffer veränderte das Spiel. Die Mannschaft von Uwe Rösler bekam zunehmend Kontrolle und erschwerte der Eintracht den Weg in die gefährlichen Räume. Gleichzeitig wurde die Begegnung körperbetonter. Nach einem harten Einsteigen von Mats Pannewig gegen Andi Hoti sahen mehrere Beteiligte die Gelbe Karte.