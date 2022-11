Knappe Niederlage zum Auftakt!



Von Beginn an war das Spiel von einfachen Fehlern der Heimelf geprägt. Trotz der eigentlich offensiven Ausrichtung gelang es kaum, sich Chancen zu erarbeiten. Stattdessen luden Fehlpässe und Stockfehler die Gäste dazu ein, selbst aktiver zu werden und sich nach etwas passiver Anfangsphase mehr am Spielgeschehen zu beteiligen. Im Spielaufbau gelang es dem SVM nur selten, das Mittelfeld zu überbrücken und die Offensivspieler in Szene zu setzen, und mangelndes Tempo ermöglichte es dem BSK häufig, Druck auf die heimische Abwehrreihe auszuüben und im Mittelfeld den Ball zu erobern.



Wenn es der Heimelf jedoch gelang, die Angriffe zügiger einzuleiten, wurde es auch direkt gefährlich, doch Michael Schulz und Johannes Geiger hatten kein Glück bei ihren Abschlüssen. Kurz vor der Pause geriet der SVM dann ins Hintertreffen: Ein Freistoß von der rechten Seite segelte hoch in den Strafraum, über Freund und Feind sowie den herauseilenden Torhüter Christoph Nadler hinweg und fand über den Innenpfosten seinen Weg ins Netz. Ein bitterer Rückstand, der das Spiel für die Heimelf in der Folge noch erschwerte.



Die Versuche von Coach Roland Uttenreuther, durch Einwechslungen frischen Wind in die Offensive zu bringen, schlugen fehl, und auch nach der Pause taten sich die Memmingerberger schwer. Bemüht, mit Kombinationsfußball zu Chancen zu gelangen, hatte man große Probleme mit der ruppigen Spielweise des Bezirksligaabsteigers, welche sich auch in unzähligen verbalen Auseinandersetzungen äußerte und offensichtlich Auswirkungen auf die Konzentration der Heimelf hatte. Dem ansonsten abermals starken Torwart Christoph Nadler unterlief ein Fehlpass, welchen ein gegnerischer Angreifer zum zweiten Treffer nutzen konnte. Das Tor ermöglichte es den Gästen, sich in die eigene Hälfte zurückzuziehen, das Spiel häufig zu unterbrechen und mit vereinzelten Kontern für Gefahr zu sorgen. Der SVM warf in der Schlussphase alles nach vorne, blieb allerdings meistens zu statisch oder unpräzise in den Angriffen und konnte kaum noch größere Torchancen erarbeiten. Der Anschlusstreffer fiel dann durch einen Strafstoß: Abseits vom Spielgeschehen wurde Abwehrchef Marco Barton rüde gefoult, was vom aufmerksamen Linienrichter bemerkt und geahndet wurde. Kapitän Matthias Stetter verwandelte gewohnt sicher, doch auch mit der Hoffnung auf einen späten Ausgleich schaffte es die Heimelf nicht mehr, zwingend vors Tor zu gelangen.

So endete ein durchwachsenes Spiel mit einer insgesamt verdienten Niederlage, bei der man sich deutlich vom Gegner beeinflussen ließ und durch eigene Fehler das Leben erschwerte. Wiedergutmachung ist nächste Woche beim Gastspiel in Kirchheim angesagt.

Forza SVM