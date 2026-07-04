Knappe Niederlage: Young Boys überzeugen gegen die Stuttgarter Kickers

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Für die Young Boys Reutlingen begann die Vorbereitung dort, wo sie nach dem historischen Aufstieg zunächst nur lernen können: bei einem höherklassigen Gegner. Das 2:3 gegen die Stuttgarter Kickers im Degerlocher ADM-Sportpark war kein gewöhnlicher Sommerkick, sondern ein erster Hinweis darauf, wie viel Mut der Neuling bereits jetzt schon mitbringt.

Für den Verein, der als Meister der Verbandsliga Württemberg erstmals in seiner Geschichte in die Oberliga Baden-Württemberg aufgestiegen ist, war dieses erste Testspiel mehr als eine Standortbestimmung mit lockeren Beinen. Reutlingen traf auf einen Regionalligisten, der in Ballbesitz und Tempo naturgemäß weiter sein musste, und hielt dennoch lange dagegen.

Nach 18 Minuten setzte Marko Drljo mit dem 0:1 das erste Ausrufezeichen. Die Antwort der Kickers folgte rasch durch Nico Fundel, später drehte Nico Molinari die Partie kurz vor der Pause. Dass die Young Boys nicht auseinanderfielen, sondern in der Schlussphase noch einmal zurückkamen, spricht für die innere Ordnung dieser Mannschaft. Alija Enilson, einer der Zugänge vom SSV Reutlingen, traf in der 88. Minute zum 2:2, ehe Nevio Schembri in der 90. Minute doch noch den Degerlocher Sieg herstellte.

Trainer Volker Grimminger wird aus diesem Nachmittag weniger das Ergebnis als die Struktur mitnehmen. In der Startelf standen mit Moritz Kuhn, Mika Seeger und Jonas Meiser bereits drei neue Spieler; Enilson war ebenfalls im Einsatz. Damit bekam der Aufsteiger früh ein Gefühl dafür, wie die Neuzugänge in ein Gefüge passen, das nach dem Meisterjahr nun unter anderen Bedingungen bestehen muss.

Vor 300 Zuschauern blieb die Partie damit auch ein kleiner Charaktertest. Die Kickers wechselten reichlich, suchten Rhythmus und Dominanz; Reutlingen suchte Halt, Wege nach vorn und Bestätigung für den eigenen Plan.

Die nächsten Prüfungen folgen ohne lange Schonfrist. Am 8. Juli wartet der TSV Bernhausen, danach geht es zum FV Illertissen. Es folgen TSV Oberensingen, SC Konstanz-Wollmatingen und Calcio Leinfelden-Echterdingen. Für Reutlingen wird dieser Juli eine Phase des Sortierens: Kräfte bündeln, Rollen klären, Automatismen schärfen. Das 2:3 gegen die Kickers zeigte, dass der Oberliga-Neuling nicht zaghaft in diesen Sommer geht. Er wird Fehler machen dürfen, aber nicht klein auftreten wollen. Gerade das dürfte Grimminger besonders gefallen haben.