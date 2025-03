Knappe Niederlage in Wassserburg

Im Nachholspiel unterlag die SG Bächingen-Medlingen beim Punktspieldebüt von Trainer Thomas Schiele bei der TSV Wasserburg mit 1:3. In einer kampfbetonten Partie war man auf Augenhöhe, lediglich die etwas bessere Chancenverwertung sprach am Ende für die Gastgeber.

Es war kaum eine Minute gespielt, da gingen die Gastgeber durch Drilon Rudaj in Führung (1:0, 1. Minute). Dabei wäre es durchaus möglich gewesen, die Situation durch konsequentes Abwehrverhalten zu klären. Im Gegensatz zu manchem Spiel der Hinrunde schüttelte sich die SGBM kurz und drückte auf den Ausgleich. Dieser gelang auch durch Alexander Nusser (1:1, 6.). In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. So hatte man Glück, als die Gastgeber nur die Latte trafen. Wenig später konnte Wasserburg wieder in Führung gehen. Aus stark abseitsverdächtiger Position kam nach einer Ecke der Ball auf Umwege wieder vor das Tor. Artan Sopjani hatte wenig Mühe, ihn über die Linie zu drücken (2:1, 28.). Eine dicke Gelegenheit zum erneuten Ausgleich ließ man kurz vor der Halbzeit liegen. Nach Kopfball Alexander Nusser klatschte der Ball vor die Füße von Kai Killgus, der aus aussichtsreicher Position danebentraf.