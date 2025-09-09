Knappe Niederlage in Pfuhl

Nach dem spielfreien Wochenende erwartete uns mit Pfuhl ein Gegner auf Augenhöhe.
Bereits in der 5. Minute hatte Elias Walter die große Chance zur frühen Führung, verpasste jedoch
knapp. In der Folge erspielten sich auch die Gastgeber aus Pfuhl einige Möglichkeiten, die aber
allesamt ungenutzt blieben. Es ging somit mit einem gerechten 0:0 in die Pause.
Auch nach der Pause begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. In der 70. Minute nutze die
Heimmannschaft eine seiner Chancen und erzielte das entscheidende 1:0. Trotz weiterer
Bemühungen gelang es uns nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.
In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel mussten wir uns am Ende knapp mit 0:1 geschlagen geben.