Knappe Niederlage in Pfuhl

Nach dem spielfreien Wochenende erwartete uns mit Pfuhl ein Gegner auf Augenhöhe.

Bereits in der 5. Minute hatte Elias Walter die große Chance zur frühen Führung, verpasste jedoch

knapp. In der Folge erspielten sich auch die Gastgeber aus Pfuhl einige Möglichkeiten, die aber

allesamt ungenutzt blieben. Es ging somit mit einem gerechten 0:0 in die Pause.

Auch nach der Pause begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. In der 70. Minute nutze die

Heimmannschaft eine seiner Chancen und erzielte das entscheidende 1:0. Trotz weiterer

Bemühungen gelang es uns nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel mussten wir uns am Ende knapp mit 0:1 geschlagen geben.