Knappe Niederlage in Nieste von Max Roth · Heute, 08:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Johannes Hetzer

Am 28. Spieltag der KOL Kassel empfing Tuspo Nieste den TSV Wolfsanger II. Trotz einer engagierten Leistung musste sich die Wölfe am Ende mit 3:2 geschlagen geben.

Das Spiel begann mit einem Torfestival der Heimelf. Bereits in der 3. Minute Köpfte M. Goebel nach einem Eckball den Ball in den Kasten der Wölfe. Keine 5 Minuten später traf P. Driesen nach einem langen Ball zum 2:0.

Der TSV Wolfsanger II hatte so langsam ins Spiel gefunden und jeglichen Angriff des Tuspo Nieste abwehren können. Jedoch nicht lange: in der 20. Minute nahm sich P. Tepel den Ball nach einer kurz ausgespielten Ecke und schlentzte ihn aus gut 16 Metern in den Knick. Die Wölfe mussten reagieren und das taten sie auch: In der 30. Spielminute erzielte E. Tangel zum 3:1. 5 Minuten vor der Halbzeitpause nahm sich T. Opfermann einen Freistoß aus gut 20 Metern und verwandelte ihn im rechten Winkel.