Knappe Niederlage in letzter Sekunde

Der VfL Wolfsburg hat die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den SC Paderborn genutzt und dabei eine knappe 1:2 (1:0)-Niederlage hinnehmen müssen. Jonas Wind brachte die ersatzgeschwächten Wölfe im ersten Durchgang in Führung, ehe der Zweitligist die Partie in der zweiten Halbzeit drehte. Den entscheidenden Treffer erzielte Marco Wörner mit der letzten Aktion des Spiels in der Nachspielzeit.

Aufgrund von 14 abwesenden Nationalspielern sowie weiteren kurzfristigen Ausfällen setzte Cheftrainer Paul Simonis auf eine stark veränderte Elf. Besonders im Fokus: die zahlreichen Talente aus der VfL-Akademie. Bereits zur Pause standen vier Nachwuchsspieler auf dem Platz, in der Schlussphase waren es sogar zehn.

Wolfsburg begann zurückhaltend, verteidigte aber konzentriert und setzte vereinzelt Offensivakzente. Nach einer sehenswerten Flanke von U19-Spieler Pharell Hensel köpfte Jonas Wind zur verdienten Führung ein (35.). Zuvor hatte der Däne bereits eine gute Gelegenheit ausgelassen.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff glich Nick Bätzner für die Gäste aus (47.). In der Folge entwickelte sich eine zunehmend einseitige Partie, in der der SC Paderborn mehrmals am stark reagierenden VfL-Keeper Marius Müller scheiterte. Wolfsburg konnte offensiv kaum noch Akzente setzen, während sich die junge Elf in der Defensive aufopferungsvoll stemmte.

Erst in der Nachspielzeit fiel der entscheidende Treffer: Nach einer unzureichenden Klärungsaktion der Wolfsburger Hintermannschaft traf Marco Wörner aus dem Rückraum zum 2:1-Endstand für die Ostwestfalen (90.+2).

Stimme zum Spiel

Cheftrainer Paul Simonis zog trotz der späten Niederlage ein positives Fazit:

„Für Spieler wie Jesper Lindström, Jonas Wind, Yannick Gerhardt oder auch Marius Müller war dieser Test extrem wichtig. In der zweiten Hälfte haben wir dann mit vielen U19- und sogar U17-Spielern agiert – da war es am Ende weniger ein Spiel als ein Verteidigen mit dem Rücken zur Wand. Aber das ist völlig normal, wenn so junge Spieler ihre ersten Schritte bei uns machen. Für sie war es eine wertvolle Erfahrung.“

Tore:

1:0 Wind (35.) – Kopfball nach Flanke von Hensel

1:1 Bätzner (47.) – Abschluss aus dem Strafraum, Müller rutscht der Ball durch

1:2 Wörner (90.+2) – Distanzschuss nach unzureichender Klärung

Schiedsrichter: Felix Bickel

Gelbe Karte: Castaneda (SCP)