Knappe Niederlage in Huglfing

Diessens Torhüterin Larissa Müske – Foto: Christian Riedel

Die Gastgeberinnen erwischten den deutlich besseren Start, Diessen blieb in der ersten halben Stunde sehr passiv, es spielte fast nur Huglfing. Mit zwei starken Paraden hielt Torhüterin Larissa Müske den MTV im Spiel, ehe Emma Tragl Huglfing nach 20 Minuten mit 1-0 in Führung brachte. Im Anschluss sprach der Schiedsrichter dem SC einen Strafstoß zu, den Huglfing an den Pfosten setzte. Diessens beste Chance war ein Freistoß von Sophie Bauer, der knapp am Tor vorbei segelte.

In der zweiten Halbzeit startete die Heimmannschaft wieder besser, Celina Costantini tankte sich durch und erzielte das 2-0. Diessen wurde nun stärker und erarbeitete sich endlich Torchancen, auch Huglfings Keeperin konnte sich nun auszeichnen. Erst parierte sie gegen Heike Socher, dann gegen Sabrina Rapp und später gegen einen satten Schuss von Alina Blauensteiner. Nach einer Stunde traf Heike Socher aus schwierigem Winkel zum verdienten 2-1 Anschlusstreffer, kurz darauf traf Socher nur den Pfosten, im Nachschuss verzog Gina Di Maggio knapp. Auch Huglfing scheiterte nochmals am Aluminium. Die letzte Chance des Spiels hatte Sabrina Rapp nach einem Eckball von Laura Braunegger, ihr Abschluss landete über dem Tor.