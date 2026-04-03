Knappe Niederlage im Zoschke: Optik hadert mit Elfmeterentscheidung

In der traditionsreichen Spielstätte des SV Lichtenberg 47 entwickelte sich von Beginn an eine intensive Begegnung. Der FSV Optik Rathenow trat mit der klaren Marschroute an, dem Favoriten durch eine kompakte Defensive den Raum für Entfaltung zu nehmen. Vor 883 Zuschauern hielten die Rathenower dem Druck der Hausherren stand. In einer emotional aufgeladenen Atmosphäre neutralisierten sich die Teams über weite Strecken.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel in der 52. Minute die Entscheidung zugunsten der Lichtenberger. Nach einer Kopfballvorlage von Sebastian Reiniger in den Strafraum stand John Gruber ohne Bewachung und schob den Ball zur Führung ein. Für den Lichtenberger war es bereits das 18. Saisontor. Der FSV Optik Rathenow reagierte. Trainer Ingo Kahlisch brachte im weiteren Verlauf Ali Ihsan Keles, Yohji Irvan Koré, Marcito Vicente sowie Eric Preljevic für Nico Donner, Luka Zdep, Christiantus Nnanna Onu und Yunus Solak in die Partie.

Harter Fight und bittere Elfmeterentscheidung

Die Schlussphase war geprägt von einigen Angriffen der Gäste, die den Ausgleich erzwingen wollten. Das Team investierte viel, um die drohende Niederlage abzuwenden. In der 76. Minute erreichte die Dramatik ihren Höhepunkt, als der FSV Optik Rathenow einen Elfmeter forderte. Der Unparteiische verweigerten den Strafstoß jedoch, was bei den Rathenowern für Unverständnis sorgte. Trotz des unermüdlichen Einsatzes blieb ein weiterer Treffer aus, sodass die Partie unverdient mit einer knappen Niederlage endete.

Die Lage im Tabellenkeller der Oberliga Nord

Nach diesem Spiel rangiert der FSV Optik Rathenow mit 26 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Die Konkurrenz im unteren Drittel liegt eng beisammen: Der Berliner AK und Tennis Borussia Berlin weisen ebenfalls 26 Zähler auf. Dahinter folgen die SG Dynamo Schwerin (23 Punkte), S.D. Croatia Berlin (18 Punkte) und der FC Viktoria 1889 Berlin (12 Punkte).

Ausblick auf die kommende Heimaufgabe

Trotz der Enttäuschung über das Ergebnis muss für die Rathenower der Blick nun nach vorne gerichtet werden. Die gezeigte Moral gegen einen Top-Gegner dient als Basis für die kommenden Aufgaben. Am Samstag, 11.04.2026, empfängt der FSV Optik Rathenow um 14 Uhr im Brandenburg-Duell die SG Union 1919 Klosterfelde. In diesem Heimspiel wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität erneut abzurufen und vor dem gegnerischen Tor konsequenter zu agieren, um wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu behalten.