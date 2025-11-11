Knappe Niederlage im Topspiel gegen Oldenburg

Der SSV Jeddeloh II hat im Spitzenspiel der Regionalliga Nord eine knappe Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den VfB Oldenburg unterlag die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann am Samstag vor 2000 Zuschauern in der HASKAMP-Arena mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Rafael Brand in der 70. Minute.

Trotz zahlreicher Ausfälle – neben den Langzeitverletzten fehlten auch Tim Janßen und Pascal Steinwender krankheitsbedingt, Ibrahim Touray musste kurzfristig passen – begann der SSV mutig. Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern: Tom-Julian Kanowski prüfte VfB-Schlussmann Jhonny Peitzmeier früh aus der Distanz (5.), kurz darauf verpasste Philip Gramberg per Kopf nur knapp das 1:0 (7.). Auch Max Wegner hatte eine gute Möglichkeit, blieb jedoch glücklos (17.).

Der VfB Oldenburg brauchte bis zur 36. Minute für eine nennenswerte Offensivaktion – Gazi Siala rettete auf der Linie gegen Louobongo. Nur eine Minute später hatte Wegner erneut eine Chance, doch Peitzmeier reagierte stark. Mit einem insgesamt leistungsgerechten 0:0 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild. Der Tabellenführer aus Oldenburg übernahm mehr Spielkontrolle und kam früh zu Chancen. Mats Facklam (48.) und Aurel Loubongo (54.) verpassten knapp, Gaida hatte auf der Gegenseite eine gute Möglichkeit, wurde jedoch geblockt. In der 61. Minute vergab Rafael Brand aus bester Position, traf den Ball nicht richtig und schoss über das Tor.

Neun Minuten später machte es der Oldenburger Offensivspieler besser: Nach Vorlage von Drilon Demaj traf Brand aus kurzer Distanz flach ins Eck zum 0:1 (70.). Es war der verdiente Lohn für die nun überlegene Gästeelf.

SSV fehlen die Optionen

Dem SSV Jeddeloh II fehlte in der Schlussphase die Kraft und Tiefe im Kader, um noch einmal entscheidend zurückzukommen. Die Einwechslungen von Hugo Brandes und Michel Hahn brachten frischen Wind, echte Torchancen sprangen aber nicht mehr heraus. Auch Standardsituationen, sonst eine Stärke der Gastgeber, blieben diesmal ohne Ertrag. Auf der Gegenseite verpasste der VfB in der 84. Minute die mögliche Entscheidung.

Nach 94 Minuten beendete Schiedsrichter Björn Behrens die intensive Partie, die von zehn Gelben Karten und vielen Zweikämpfen geprägt war.

Trotz der Niederlage bleibt der SSV Jeddeloh II mit 34 Punkten aus 14 Spielen in der Spitzengruppe der Regionalliga Nord. Am kommenden Sonntag geht es auswärts bei Altona 93 weiter. Dort soll die 40-Punkte-Marke in Angriff genommen werden – mit hoffentlich besserer personeller Ausgangslage.