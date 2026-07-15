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Knappe Niederlage im Prosatech Cup
TSV Germania Lamme unterliegt dem SV Vorsfelde trotz Doppelpack von Fisnik Kajolli mit 2:3
Zum Auftakt des Prosatech Cups hat der TSV Germania Lamme eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den SSV Vorsfelde unterlag die Mannschaft mit 2:3, zeigte über weite Strecken jedoch eine engagierte Leistung und sammelte wertvolle Erkenntnisse für den weiteren Verlauf der Vorbereitung.
Lamme ging in der 37. Minute durch Fisnik Kajolli mit 1:0 in Führung. Im weiteren Spielverlauf drehte der SV Vorsfelde die Begegnung und erarbeitete sich eine 3:1-Führung. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten in der Schlussminute erneut durch Fisnik Kajolli auf 2:3.
Der Anschlusstreffer in der 90. Minute kam letztlich zu spät, um die Partie noch auszugleichen. Dennoch konnte der Bezirksligist aus dem ersten Turnierspiel zahlreiche positive Ansätze mitnehmen.
Mit seinem Doppelpack war Fisnik Kajolli der auffälligste Offensivspieler der Lammer und sorgte für beide Treffer seiner Mannschaft.