Knappe Niederlage im Prosatech Cup

Lamme ging in der 37. Minute durch Fisnik Kajolli mit 1:0 in Führung. Im weiteren Spielverlauf drehte der SV Vorsfelde die Begegnung und erarbeitete sich eine 3:1-Führung. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten in der Schlussminute erneut durch Fisnik Kajolli auf 2:3.

Der Anschlusstreffer in der 90. Minute kam letztlich zu spät, um die Partie noch auszugleichen. Dennoch konnte der Bezirksligist aus dem ersten Turnierspiel zahlreiche positive Ansätze mitnehmen.