Knappe Niederlage im Nachholspiel in Ismaning für Waldtrudering II

Nach der ersten Saisonniederlage in Egmating wollte man nur 4 Tage später beim Nachholspiel bei Grüne Heide II etwas zählbares mitnehmen. Auf dem Kunstrasen spielte sich aber in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten wenig gefährliches ab. Die Gastgeber traten noch eher in Erscheinung, beschränkten sich aber auf Ecken oder Halbfeldflanken, sodass die Waldtruderinger Defensive nicht ernsthaft gefordert war. Selbst zeigten sich die im weißen Aufwärtsdress spielenden Schwarz-Gelben nur einmal wirklich vor dem gegnerischen 16er: Hodrus Freistoß und auch Dawids Nachschuß waren aber eher Kategorie harmlos. So ging es leistungsgerecht mit 0:0 in die Pause.

Nach der Pause gelang das Aufbauspiel besser uns es man schaffte es zumindest zeitweise die Tiefe zu attackieren: Hack legte sich den Ball nach einem Chip von Hodrus (und Berührung des letzten Verteidigers, die der Stürmer aber nicht annahm) etwas zu weit vor, so dass der gegnerische Torwart eingreifen konnte. Auch bei Masts Abschluss nach Aufbau über mehrere Stationen im Mittelfeld fehlte etwas Überzeugung. In der Folge nahm die Partie etwas an Tempo auf, da auch die Gastgeber zu ihrem ersten klaren Abschluss aus dem Spiel heraus kamen. Die spielentscheidende Szene folgte kurz darauf: Horst wurde durch einen schwer kontrollierbaren Ball und zwei pressenden Ismaningern unter Druck gesetzt, beim Versuch die Situation aufzulösen, sprang ihm der Ball an die Hand und es kam in aussichtsreicher Position zum Freistoß. Dieser wurde per strammen Vollspannschuss ins rechte Kreuzeck verwertet und markierte so das 1:0, welches auch das einzige Tor der Partie bleiben sollte. (58.). Zwar waren mehr Abschlussaktionen als in Durchgang eins zu sehen, aber auch zwei Annäherungen von Kameter und von Mallek gegen Ende des Spiels waren zu ungefährlich, um für ein Waldtruderinger Tor zu sorgen. Eher noch hätten die Gastgeber das 2:0 erzielen können, nachdem eine Flanke von links auf den zweiten Pfosten durchrutschte. Hodrus konnte den Versuch aufs kurze Eck aber blocken. Das weitere Geschehen war von Freistößen und Ecken geprägt, die aber hüben wie drüben keine Torgefahr erzeugten. Besonders auf Waldtruderinger Seite waren es zudem vermehrte Abspielfehler, die zielstrebiges Aufbauen verhinderten. Der 1:0-Endstand war daher die logische Konsequenz und das cleverer agierende Team behielt die 3 Zähler in Ismaning.