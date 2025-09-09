Knappe Niederlage im Nachbarschaftsduell

SG Wasser/Kollmarsreute muss sich im Derby gegen die SG Sexau/Buchholz geschlagen geben



Am vergangenen Wochenende war die SG Wasser/Kollmarsreute bei der SG Sexau/Buchholz zu Gast.

Beide Mannschaften konnten eine Woche zuvor das erste Saisonspiel gewinnen und wollten natürlich am besten jetzt schon eine kleine Serie starten. Sowohl auf Seiten der SG Wa/Ko als auch auf Seiten der Sexauer war die Liste der fehlenden lang. Viele krankheits- oder verletzungsbedingte Ausfälle gab es auf beiden Seiten. Gute Besserung an dieser Stelle.



Im Vergleich zum Heimsieg gegen March stellte Trainer Manuel Gleichauf auf 2 Positionen um. Für Patrick Jauch und Niklas Discher (beide krank), rückten Marco Hepp und Jan Heinzel in die Startelf.

Es entwickelte sich von Minute Eins an ein unterhaltsames Fußballspiel. Die Heimelf erwischte den besseren Start und konnte in den ersten 10 Minuten direkt 2-Mal gefährlich vor das Tor von Ziser kommen. Anschließend war dann aber auch die SG Wasser im Spiel angekommen und hatte durch Winnewisser und Seiboth zwei gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Eine sehr muntere Anfangsphase beider Teams. In der 25. Minute ging die SG Sexau dann durch Torjäger Ries in Führung. Nach einem Eckball köpfte er den Ball wuchtig ins Tor. Ziser war noch dran, konnte den Ball aber nicht um den Pfosten lenken. Anschließend schaltete die SG nochmal einen Gang höher, man konnte nun viele entscheidende Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen und teilweise schöne Angriffe nach vorne tragen. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Leibold, welcher alleine auf Keeper Licht zulief, den Ball aber nicht vorbeischieben konnte. Danach war Pause.



Nachdem die Heimelf besser ins Spiel kam und auch in Führung ging, übernahm nun immer mehr die SG Wa/ko die Oberhand. Viele Großchancen blieben ungenutzt und somit blieb es auch vorerst beim 1:0 für die Sexauer.



In der zweiten Halbzeit änderte sich am Gesamtbild nicht viel, schon in den ersten 10 Minuten konnten beide Teams wieder gute Chancen verbuchen. Nach dem Winnewisser auf der einen Seite die Chance zum Ausgleich hatte, zeigte der gut leitendete Schiedsrichter Mayer auf der anderen Seite nach einem Zweikampf von Franz und Meßmer auf den Punkt. Timo Gutjahr verwandelte für die Hausherren zur 2:0 Führung. Sehr bitter für die Jungs von Trainer Gleichauf, Sie kamen mit mehr Schwung als Sexau aus der Kabine. Bei der Heimelf schwanden gefühlt dann auch die Kräfte ein bisschen. In der 67. Minute konnte F. Winnewisser nach Zuspiel von Leibold dann endlich zum 2:1 einschieben. Anschließend warf die SG Wa/Ko alles nach vorne und wollte unbedingt den Ausgleich. Die Heimelf war aber immer mit langen Befreiungsschlägen auf Ries gefährlich. Nach dem die SG nochmal drei weitere sehr gute Chancen liegen ließ, kam es dann wie es kommen musste… In der 89. Minute konnte Ries ein Zuspiel von Dickert zum 3:1 für die SG Sexau/Buchholz verwerten. Tief in der Nachspielzeit hätte Schulz fast noch das vierte Tor erzielen können, das wäre allerdings etwas zu hoch gewesen. Danach war Schluss.



Die SG bleibt gegen den Nachbarn aus Sexau/Buchholz weiterhin sieglos… bei einem, vorallem für die Zuschauer, interessanten und spannenden Spiel setzte sich am Ende die Elf von Trainer Klausmann mit etwas Glück durch. Wenn man den Spielverlauf betrachtete hätte vor allem in der zweiten Halbzeit die SG Wasser/Kollmarsreute mehr Chancen in Tore ummünzen können oder müssen. Das 2:0 für die Heimelf kam zu einem blöden Zeitpunkt, hatte man gerade deutlich die Überhand in der Partie gehabt.



Am kommenden Wochenende steht auch schon das nächste Derby an, der FC Emmendingen II ist zu Gast in Kollmarsreute.



Termine:

Sonntag, 14.9.2025

SG Wa/Ko I vs. FC Emmendingen II, 15:00 Uhr

SG Wa/Ko II vs. FC Emmendingen III, 13:00



Freitag, 12.9.2025

FV Nimburg III vs. SG Wa/Ko III, 19:00 Uhr