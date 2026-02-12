Knappe Niederlage im Flutlicht-Härtetest

– Foto: Peter Schildmann

An einem kühlen Donnerstagabend empfing der TuS Eintracht Bielefeld II den VfL Oldentrup zum ersten großen Formcheck nach der Winterpause. Auf dem Kunstrasenplatz an der Königsbrügge entwickelte sich vor den Augen von Schiedsrichter Frank Bauschke ein intensives Derby unter Flutlicht.

Kruse sorgt für die verdiente Pausenführung

Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie. Nach einer ersten Phase des Abtastens gelang es der Eintracht, offensiv Akzente zu setzen. In der 31. Minute war es schließlich Juan Pablo Kruse, der die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Mit diesem verdienten Vorsprung ging es für die Mannschaften von der Königsbrügge in die Kabinen.

Oldentrup dreht die Partie in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit erhöhte der VfL Oldentrup den Druck. Die Defensive der Eintracht stand lange stabil, doch in der Schlussphase schlichen sich Unkonzentriertheiten ein.