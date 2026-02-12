Knappe Niederlage im Flutlicht-Härtetest

TuS Eintracht II unterliegt Oldentrup
An einem kühlen Donnerstagabend empfing der TuS Eintracht Bielefeld II den VfL Oldentrup zum ersten großen Formcheck nach der Winterpause. Auf dem Kunstrasenplatz an der Königsbrügge entwickelte sich vor den Augen von Schiedsrichter Frank Bauschke ein intensives Derby unter Flutlicht.
Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie. Nach einer ersten Phase des Abtastens gelang es der Eintracht, offensiv Akzente zu setzen. In der 31. Minute war es schließlich Juan Pablo Kruse, der die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Mit diesem verdienten Vorsprung ging es für die Mannschaften von der Königsbrügge in die Kabinen.
In der zweiten Halbzeit erhöhte der VfL Oldentrup den Druck. Die Defensive der Eintracht stand lange stabil, doch in der Schlussphase schlichen sich Unkonzentriertheiten ein.
In der 64. Minute erzielte Benjamin Kehler den Ausgleich zum 1:1.
Kurz vor dem Ende der Partie, in der 85. Minute, schlug der Gast erneut zu: Lukas Pahl markierte den Treffer zum 1:2-Endstand.
Obwohl der TuS Eintracht II in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne warf, blieb es beim knappen Sieg für die Gäste.
Trotz des späten Punktverlusts lieferte die Zweitvertretung der Eintracht eine leidenschaftliche Leistung ab. Für das Trainerteam bot das Spiel wichtige Aufschlüsse über den aktuellen Fitnesszustand und die taktische Abstimmung der Mannschaft, um den "Winterrost" abzuschütteln.