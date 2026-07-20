Knappe Niederlage im ersten Punktspiel.

– Foto: Bernhard Schramma

Die erste Möglichkeit der Partie gehörte den Gästen. Nach einer Ecke in der 6. Minute faustete Torhüter Zeitler den Ball sicher aus der Gefahrenzone. Drei Minuten später setzte Florian Grundler Lucas Wiedemann mit einem langen Ball in Szene, doch Illkofens Keeper Brandl war aufmerksam und klärte vor dem Stürmer.

Nach einer holprigen Vorbereitung startete der FC Thalmassing II in die neue Kreisklassensaison. Zum Auftakt wartete mit dem TSV Illkofen direkt ein Gegner, der sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg macht. Personell konnten die Roosters nahezu aus dem Vollen schöpfen und wollten dem Favoriten vor heimischer Kulisse von Beginn an Paroli bieten.

Nach einer Gelben Karte gegen Josef Nesslauer wegen eines Fouls rund 20 Meter vor dem Tor blieb auch den anschließenden Freistoß Zeitlers sichere Beute. Illkofen war in dieser Phase spielbestimmend, während Thalmassing kompakt verteidigte und immer wieder versuchte, spielerische Lösungen nach vorne zu finden.

In der 12. Minute versuchte es Andre Nölgen aus der Distanz, sein Schuss wurde jedoch zur Ecke abgeblockt. Kurz darauf wurde Jonas Hammerschmidt mit einem Steckpass freigespielt, doch der Thalmassinger Schlussmann entschied das direkte Duell für sich. Auch zwei Minuten später blieb es brenzlig, diesmal klärte Riccardo Martinez in höchster Not vor Luis Hammerschmidt.

Mitten in diese Druckphase setzte der FCT ein Ausrufezeichen. In der 33. Minute kam Thalmassing nach einer Flanke per Kopf zum Abschluss, doch Brandl reagierte stark. Nur eine Minute später hatte Illkofen auf der Gegenseite eine Doppelchance: Zunächst köpfte Luis Hammerschmidt knapp vorbei, anschließend verzog Jonas Hammerschmidt aus aussichtsreicher Position.

Zur Pause wechselte Thalmassing: Andy Hofer ersetzte Lucas Wiedemann.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Roosters deutlich mutiger aus der Kabine. In der 52. Minute zog Andre Nölgen aus rund 20 Metern ab, Brandl lenkte den Ball mit einer starken Parade noch an die Latte.

Auch in der Folge blieb Thalmassing gefährlich. Nach der Einwechslung von Dominik Langner für Riccardo Martinez setzte Florian Witt eine Hereingabe von Andy Hofer direkt, doch erneut war Brandl auf dem Posten und parierte stark aus kurzer Distanz.

In den letzten zwanzig Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zunächst drückte Thalmassing auf die Führung, ehe Illkofen wieder mehr Spielanteile übernahm. Abschlüsse von Jonas und Luis Hammerschmidt sorgten immer wieder für Gefahr, doch entweder verfehlten sie das Tor oder die Thalmassinger Defensive konnte im letzten Moment klären.

Die größte Möglichkeit vergab Illkofen in der 78. Minute, als Jonas Hammerschmidt alleine auf Zeitler zulief. Der Torhüter blieb lange stehen und entschärfte die Riesenchance im Eins-gegen-Eins.

Nur zwei Minuten später fiel dann doch das 0:1. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß, während sich einige Thalmassinger noch beim Schiedsrichter beschwerten, schaltete Illkofen blitzschnell um. Luis Hammerschmidt nutzte die Unordnung und brachte seine Mannschaft in Führung.

Die Situation verschärfte sich für den FCT in der 81. Minute zusätzlich, als der kurz zuvor eingewechselte Julian Teichert nach Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste.

Trotz Unterzahl warfen die Roosters in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Selbst Torhüter Zeitler rückte bei einer Ecke in der Nachspielzeit mit auf. Die Entscheidung fiel jedoch auf der Gegenseite: Illkofen fing den Ball ab, konterte den weit aufgerückten Gastgeber aus und erzielte in der 90.+6 Minute das 0:2.

Der FC Thalmassing II zeigte gegen einen der Topfavoriten der Liga eine engagierte und disziplinierte Leistung und war über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner. Ein Punktgewinn wäre aufgrund der Chancen durchaus möglich gewesen, am Ende entschied jedoch die größere Kaltschnäuzigkeit der Gäste die Partie. Nach dem spielfreien Wochenende bietet sich für die Roosters unter der Woche gegen Geisling die nächste Gelegenheit, die ersten Punkte der Saison einzufahren.