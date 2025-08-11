Knappe Niederlage im ersten Pflichtspiel.

Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Bodensee empfingen die Jungs vom FVW den SV Oberzell am Freitagabend im Stadion an der Lortzingstraße.

Bei heißen Temperaturen bekamen die zahlreichen Zuschauer von Anfang ein intensives und umkämpftes Spiel zu sehen. Die Gäste aus Oberzell übten in der Anfangsphase viel Druck auf die Abwehr der Waldseer aus und kontrollierten das Spielgeschehen in weiten Zügen. Die Verteidigung des Aufsteigers hielt aber stand und gab nicht klein bei, während auch immer mehr Offensivaktionen dazu kamen, sodass das Spiel zunehmend ausgeglichener wurde. In der 39. Minute dann ein langer Ball von N. Dreher auf M. Wiest, welcher der Gästeabwehr wegrannte, den Torwart umkurvte und zur Führung einschob. Ein überraschender, aber nicht unverdienter Halbzeitstand.