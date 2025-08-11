Knappe Niederlage im ersten Pflichtspiel.

Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Bodensee empfingen die Jungs vom FVW den SV Oberzell am Freitagabend im Stadion an der Lortzingstraße.
Bei heißen Temperaturen bekamen die zahlreichen Zuschauer von Anfang ein intensives und umkämpftes Spiel zu sehen. Die Gäste aus Oberzell übten in der Anfangsphase viel Druck auf die Abwehr der Waldseer aus und kontrollierten das Spielgeschehen in weiten Zügen. Die Verteidigung des Aufsteigers hielt aber stand und gab nicht klein bei, während auch immer mehr Offensivaktionen dazu kamen, sodass das Spiel zunehmend ausgeglichener wurde. In der 39. Minute dann ein langer Ball von N. Dreher auf M. Wiest, welcher der Gästeabwehr wegrannte, den Torwart umkurvte und zur Führung einschob. Ein überraschender, aber nicht unverdienter Halbzeitstand.
Aber auch im zweiten Durchgang fanden die Gäste besser ins Spiel und konnten dadurch bereits kurz nach Wiederanpfiff durch S. Roth den Ausgleich erzielen (50.). Die Waldseer konnten nur vereinzelt für längere Entlastung sorgen und mussten in der 62. Spielminute dann sogar das 2:1 hinnehmen. Nur wenige Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz von O. Baran, ein vorausgegangenes Foulspiel ließ den Treffer jedoch nicht zählen. Die Partie blieb weiter spannend es dauerte jedoch bis kurz vor Ende der Partie ehe die Gastgeber noch einmal am Ausgleich kratzen. Weder N. Hahn noch Torschütze Wiest konnten durch eine Doppelchance den Ball im Tor unterbringen (87.). So musste sich der FV Bad Waldsee im ersten Heimspiel letztendlich knapp geschlagen geben und konnte trotz guter Leistung nicht die ersten Bezirksligapunkte sammeln.
Kommenden Sonntag trifft man dann auswärts auf den Mitaufsteiger SV Aichstetten.