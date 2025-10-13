Knappe Niederlage im Derby gegen Asselfingen

Im Heimspiel gegen den SV Asselfingen musste die SGM Albeck Göttingen erneut eine bittere Niederlage hinnehmen. Nach einer turbulenten Anfangsphase kämpfte sich die Mannschaft stark zurück, konnte sich am Ende aber nicht mit Punkten belohnen.
Die Partie begann alles andere als ideal: Bereits nach zwei Minuten brachte der Flügelspieler von Asselfingen die Gäste in Führung. Nur wenige Minuten später legte G. Friedrich (8.) nach und stellte früh auf 0:2. Ein Schockstart für die SGM, die in dieser Phase zu unsortiert agierte und die schnellen Angriffe der Gäste nicht konsequent genug verteidigte.
Doch anstatt einzubrechen, zeigte die SGM eine gute Reaktion. Mit zunehmender Spieldauer fand die Mannschaft besser in die Partie und kam in der 29. Minute durch ein Eigentor zum 1:2 Anschlusstreffer. Das Tor brachte neuen Schwung ins Spiel, und die Gastgeber übernahmen mehr und mehr die Kontrolle.
Nach der Pause drängte die SGM weiter nach vorne - mit Erfolg: N. Lonsinger (58.) traf nach einem Eckball per Kopf zum 2:2 Ausgleich. In dieser Phase war der Gastgeber klar am Drücker und hatte das Momentum auf seiner Seite.
Doch wie schon in den Wochen zuvor fehlte am Ende das nötige Glück: In der 70. Minute schlug erneut G. Friedrich für die Gäste zu und erzielte den 2:3 Endstand. Trotz aller Bemühungen gelang es der SGM nicht, einen weiteren Treffer zu erzielen, auch wenn man bis in die Nachspielzeit alles nach vorne warf.
Ausblick: Am kommenden Sonntag steht schon das nächste Derby an: Um 15 Uhr gastiert die SGM in Bernstadt. Die Reserven spielen um 13Uhr.